„Raków nie będzie w stanie go zatrzymać”. Dwa głośne odejścia latem?!

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Brunes i Lopez latem opuszczą Raków?!

Raków Częstochowa w tym sezonie walczyć miał o najwyższe cele zarówno w PKO Ekstraklasie, jak i Pucharze Polski. Wszystko wskazuje na to, że te pierwsze rozgrywki będą musieli spisać na straty, bowiem obecnie lokując się na 6. miejscu w tabeli tracą trzy oczka do strefy medalowej. Lepiej sytuacja ma się w Pucharze Polski, gdzie na początku maja czeka na nich finał na PGE Narodowym.

Z pewnością jednak kibice mogą być nieco zaniepokojeni ostatnią formą zespołu spod Jasnej Góry, a spora krytyka spada na Łukasza Tomczyka, który objął zespół zimą. Część fanów uważa nawet, że przy braku sukcesów w tym sezonie, latem powinno dojść do zmiany na ławce szkoleniowej. Taki scenariusz może także dotknąć kadrę Medalików, o czym powiedział Kacper Tomczyk z „TVP Sport”. Już w ostatnim czasie media bowiem łączyły Iviego Lopeza z nowym klubem.

– Wydaje mi się, że Raków nie będzie w stanie zatrzymać Brunesa. Pod dużym znakiem zapytania jest przyszłość Iviego Lopeza, który dużo mniej daje Rakowowi, a jego historia medyczna każe podać w wątpliwość. Tam są też dyskusje, bo jego kontrakt jest bardzo wysoki w Rakowie. (…) Pojawiły się też pogłoski o transferze Iviego do Realu Saragossa, więc jego przyszłość jest niepewna – powiedział Kacper Tomczyk z „TVP Sport” na kanale „Meczyki.pl”.

