Raków Częstochowa może stracić gwiazdę. Pomocnik dostał ofertę

Raków Częstochowa może już latem rozstać się z Ivim Lopezem. Hiszpański pomocnik otrzymał propozycję z ojczyzny - przekazał serwis elgoldigital.com.

Real Saragossa celuje w transfer Iviego Lopeza

sprowadził Iviego Lopeza na początku września 2020 roku. Hiszpański pomocnik szybko stał się jednym z kluczowych zawodników zespołu i architektem największych sukcesów klubu spod Jasnej Góry. W barwach Rakowa 31-latek zdobył m.in. mistrzostwo Polski oraz dwukrotnie Puchar Polski. Co więcej, w sezonie 2021/2022 został królem strzelców Ekstraklasy, notując na swoim koncie 20 trafień.

Kontrakt Lopeza wygasa z końcem czerwca tego roku, a choć wcześniej piłkarz wyrażał chęć pozostania w drużynie. Pomocnik w wywiadzie udzielnym Piotrowi Koźmińskiemu w serwisie Goal.pl podkreślił, że bardzo dobrze czuje się w Częstochowie.

Jak informuje serwis elgoldigital.com, Lopez jednak może latem opuścić Raków. Okazuje się, że zainteresowanie zawodnikiem wyraził Real Saragossa, który obecnie znajduje się w strefie spadkowej zaplecza La Liga, tracąc cztery punkty do bezpiecznej lokaty. Wedle doniesień, transfer ma być blisko finalizacji. Lopez otrzymał propozycję rocznego kontraktu z opcją przedłużenia.

Na ten moment nie wiadomo, jaką decyzję ostatecznie podejmie Lopez ani czy Raków zaproponuje zawodnikowi atrakcyjne warunki przedłużenia umowy. W barwach Rakowa Lopez rozegrał 165 meczów, w których zdobył 62 bramki. W trakcie kariery 31-latek reprezentował barwy m.in. Getafe, Realu Valladolid i SD Huesca.