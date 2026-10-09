30-40 milionów na Śląsk? Jezierski odpowiedział na zarzuty

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Remigiusz Jezierski

Remigiusz Jezierski z jasnym przekazem

Remigiusz Jezierski odniósł się do dyskusji o obecności kibiców gości na stadionach, która rozgorzała przy okazji zamieszania wokół spotkania Legii Warszawa z Wisłą Kraków. Prezes Śląska Wrocław uważa, że przywilej oglądania meczu na wyjeździe powinien wiązać się również z odpowiedzialnością za atmosferę na trybunach i bezpieczeństwo.

– Wiadomo, piłka nożna dla kibiców, ale jeżeli ktoś przyjeżdża do Wrocławia i ma zamiar psuć widowisko, bo to też chodzi choćby o brzydkie przyśpiewki, to wybaczcie, możemy w tym świecie wpływać na to. Wyeliminowaliśmy transparenty poprzez kary, to tak samo zróbmy z dobrym kibicowaniem i z tym, by goście, którzy przyjeżdżają na stadiony byli współodpowiedzialni za bezpieczeństwo i odbiór widowiska. Jeśli nie, to gospodarze powinni mieć przywilej i prawo, by odmawiać im udziału – powiedział Jezierski w rozmowie z Kanałem Sportowym.

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Szef wrocławskiego klubu przekonywał, że kibicowskie zachowania nie powinny pozostawać bez konsekwencji. W jego ocenie zasady obowiązujące na stadionach można zmieniać tak, aby promować pozytywne wsparcie dla drużyn i ograniczać sytuacje psujące piłkarskie widowiska.

Jezierski poruszył również temat finansowania Śląska Wrocław przez miasto. Wypowiedź prezesa dotyczyła skali środków przeznaczanych na klub w porównaniu z wydatkami na inne obszary życia miejskiego. – Chcielibyśmy wam przekazać, że te „wielkie” miejskie środki na Śląsk Wrocław przekazane, to jest pewnego rodzaju forma zaspokojenia mieszkańców. I to nie jest duża kwota, bo 30-40 milionów to jest ułamek tego, co jest przekazywane na kulturę we Wrocławiu – stwierdził przedstawiciel klubu.

Śląsk do ligowego grania wróci w sobotę 10 października. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Lechem Poznań. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:30.