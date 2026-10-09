Siemieniec zawieszony. Wiadomo, kto poprowadzi Jagiellonię

Adrian Siemieniec nie będzie mógł poprowadzić zespołu w najbliższych sześciu meczach. Jest to efekt zawieszenia, jakie na niego nałożono. Z doniesień serwisu Meczyki.pl wynika, że na ławce zastąpi go Mikołaj Łuczak.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Łuczak zastąpi Siemieńca na ławce Jagiellonii

Jagiellonia Białystok w najbliższą sobotę wróci do rywalizacji o ligowe punkty. W pierwszym meczu po przerwie na kadrę zmierzą się przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze, a więc liderem tabeli. Na ten moment Duma Podlasia zajmuje dopiero 10. miejsce z dorobkiem 12 punktów. Strata do klubu z Górnego Śląska wynosi aż dziesięć punktów, choć ekipa z Białegostoku ma o jedno spotkanie rozegrane mniej.

W najbliższych tygodniach Białostoczanie będą jednak mocno osłabieni, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe. Na ławce trenerskiej zabraknie Adriana Siemieńca, który został zawieszony na sześć meczów. Jest to wynik znanej w mediach „afery sms-owej” z udziałem 34-latka.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z informacji serwisu Meczyki.pl dowiadujemy się, kto zastąpi Siemieńca przy linii bocznej. Będzie to Mikołaj Łuczak, a więc jeden z asystentów. To 31-letni trener, który pracuje w Jagiellonii od lipca 2023 roku. Wcześniej w sezonie 2022-2023 był w sztabie Jacka Zielińskiego w Cracovii.

Łuczak będzie oficjalnie pierwszym trenerem Jagiellonii w najbliższych sześciu meczach w Ekstraklasie. Jego zadaniem będzie także udział w rozmowach na żywo na antenie Canal+ Sport oraz w konferencjach prasowych.

Mecze, w których Adrian Siemieniec nie usiądzie na ławce Jagiellonii:

Górnik Zabrze

Zagłębie Lubin

Wisła Płock

Wieczysta Kraków

GKS Katowice

Cracovia

Oficjalnie szkoleniowiec będzie mógł wrócić na ławkę w Ekstraklasie dopiero 28 listopada w meczu z Radomiakiem Radom. Warto dodać, że w rozgrywkach Ligi Europy normalnie będzie prowadził zespół z linii bocznej. W tym czasie Jagiellonia zagra z Ararat Armenią, Anderlechtem i Levski Sofia.