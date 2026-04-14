Lech Poznań chce nowego bramkarza. Sensacyjny kandydat z Ekstraklasy

08:30, 14. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  Dawid Dobrasz I Meczyki

Lech Poznań szykuje się do potencjalnej rewolucji między słupkami. Niewykluczone, że sprowadzi dwóch nowych bramkarzy. Jednym z nich może zostać Rafał Strączek z GKS-u Katowice - informuje Dawid Dobrasz z redakcji Meczyki.pl.

Rafał Strączek
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Rafał Strączek

Lech planuje transfer bramkarza GKS-u Katowice

Lech Poznań zanotował ostatnio dwa remisy, ale dalej pozostaje liderem Ekstraklasy i faworytem w walce o mistrzostwo Polski. Ma wszystko we własnych rękach, bowiem to rywale muszą punktować lepiej i liczyć na jego potknięcia. Do rozegrania zostało sześć meczów – w tym przeciwko Pogoni Szczecin, Legii Warszawa czy Wiśle Płock.

W klubie oczywiście wierzą w mistrzostwo i grę w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Jednocześnie przygotowują się również do letniego okienka. Być może dojdzie do zapowiadanej rewolucji między słupkami, bowiem Bartosz Mrozek znów jest łączony z zagranicznym transferem. Wówczas Lech musiałby sprowadzić nawet dwóch nowych bramkarzy, gdyż przyszłości w zespole nie ma też Płamen Andrejew.

Na liście życzeń Lecha znajduje się Rafał Strączek. Być może nie byłby on akurat następcą Mrozka, ale jakościowym bramkarzem do rotacji. Zawodnik GKS-u Katowice kilka dni temu zaliczył dobry występ właśnie przeciwko liderowi Ekstraklasy.

Do bramki ekipy Rafała Góraka wskoczył pod koniec września i od tego czasu nie oddał swojego miejsca. Zanotował w tym sezonie Ekstraklasy aż osiem czystych kont, rozgrywając raptem 19 spotkań. Lech mógłby pozyskać Strączka w ramach wolnego transferu, ponieważ jego umowa wygasa wraz z końcem trwającej kampanii.

