Pogoń dalej w grze o utrzymanie. „Nie wiemy, ile punktów potrzeba”

08:09, 14. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Źródło: Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin przełamała się po dwóch porażkach i ograła Piasta Gliwice. Odskoczyła od strefy spadkowej, ale dalej musi walczyć o utrzymanie. Thomas Thomasberg ocenił występ Portowców.

Thomas Thomasberg

Pogoń dalej skupia się na utrzymaniu w Ekstraklasie

Pogoń Szczecin przeplata lepsze występy z gorszymi, ale na ogół ta wiosna nie jest dla niej udana. Choć wygrała w sumie pięć spotkań, dalej musi walczyć o ligowy byt. Po porażce z Legią Warszawa wokół klubu zapanował spory pesymizm dotyczący przyszłego sezonu i ewentualnej gry w pierwszej lidze. Drużyna potrzebowała przełamania i takie nastało w poniedziałkowym starciu z Piastem Gliwice.

Pogoń tym razem okazała się lepsza, wygrywając z bezpośrednim rywalem 2-0. Przeskoczyła go nawet w tabeli, awansując na 11. miejsce. Z dorobkiem 37 punktów Portowcy mogliby przyglądać się temu, co dzieje się przed nimi, ale w pierwszej kolejności skupiają się dalej na grze o utrzymanie. Potwierdził to Thomas Thomasberg, który po meczu przekazał, że zespół musi dalej wygrywać, gdyż próg punktowy potrzebny do utrzymania jest w tym sezonie dużą niewiadomą.

– Oczywiście to bardzo ważne zwycięstwo. Po ostatnim meczu mieliśmy ciężki tydzień. Nie rozumiem wprawdzie polskiej mentalności, ale czułem, że kibice oczekiwali od nas więcej. (…) W sobotę czeka nas kolejne ważne spotkanie. Nie wiadomo, ile punktów będzie potrzeba do utrzymania. Nie możemy oglądać się na inne zespoły, tylko musimy patrzeć na siebie i walczyć w każdym kolejnym meczu. Wierzę, że w sobotę zagramy z tą samą mentalnością co dziś. Jeśli tak będzie, to będzie to dobry prognostyk na kolejne spotkania – przekazał szkoleniowiec Pogoni na pomeczowej konferencji.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości