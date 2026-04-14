Haditaghi mocno o zmianach w Pogoni. „Akademia była porażką”

10:50, 14. kwietnia 2026
Sebastian Janus

Alex Haditaghi potwierdził informacje o poważnych zmianach w akademii Pogoni Szczecin. W ostrych słowach opisał jej dotychczasowe działania. Odpowiedział też na krytyczne głosy ze strony kibiców.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Haditaghi broni swoich decyzji. Skrytykował akademię Pogoni

Pogoń Szczecin po wygranej nad Piastem Gliwice odskoczyła od strefy spadkowej, ale dalej nie może być pewna utrzymania w Ekstraklasie. Kibice od miesięcy są krytyczni wobec działań władz klubu, a w szczególności Alexa Haditaghiego. Ostatnio zrobiło się też głośno w temacie akademii Pogoni, gdzie dochodzi do poważnych zmian. Swoje odejście zapowiedział skaut Patryk Dąbrowski, ceniony w tamtejszej społeczności. To on pomagał w sprowadzaniu do klubu Kacpra Kozłowskiego, Adriana Przyborka czy Jakuba Piotrowskiego. To nie wszystko – końca dobiegają kontrakty wielu trenerów pracujących w akademii.

Alex Haditaghi potwierdził informacje o rewolucji w klubowej akademii. Jednocześnie broni swoich decyzji i w dość ostrych słowach ocenił jej dotychczasowe działania. Mówi nawet o „korupcji” i „pasożytniczym zachowaniu”.

„Akademia Pogoni miała pewne rzadkie sukcesy, ale całościowo była porażką. Kilka tygodni temu poinformowałem Patryka i kilku innych pracowników akademii, że nie zostaną w klubie. Jako organizacja, korupcja, pasożytnicze zachowanie i słabe zarządzanie nie będzie akceptowane pod moimi rządami. Nasza akademia będzie budowana z jednostkami, które są uczciwe, czyste i nie angażują się w wątpliwe zachowania i działanie. Będziemy kontynuować zmiany, by rozwijać organizację” – napisał właściciel Pogoni na portalu X.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości