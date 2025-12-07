Raków ma problem. Dwóch ważnych piłkarzy z urazami

Raków Częstochowa w meczu z GKS-em Katowice będzie musiał sobie radzić bez Iviego Lopeza i Frana Tudora. Jak przekazał rzecznik klubu, obaj powinni być gotowi na kolejne spotkanie.

Raków poinformował o urazach dwóch ważnych graczy

Raków Częstochowa ma przed sobą jeszcze kilka spotkań w 2025 roku, bowiem poza dwoma meczami w PKO Ekstraklasie, zmierzyć musi się także w dwóch starciach w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Sporo więc grania jeszcze przed piłkarzami Marka Papszuna i z pewnością szkoleniowiec chciałby mieć do dyspozycji najmocniejszą dostępną kadrę.

Już wiadomo jednak, że tak nie będzie, a przynajmniej nie we wszystkich meczach, bowiem przed starciem z GKS-em Katowice klub poinformował o urazach dwóch ważnych piłkarzy. Chodzi o Frana Tudora oraz Iviego Lopeza. Co prawda obaj mają być gotowi na czwartkową rywalizację w europejskich pucharach, to jednak strata w meczu z GieKSą może być odczuwalna. O tym, co dokładnie dolega obu zawodnikom napisał rzecznik prasowy Medalików, Damian Markowski.

– Fran Tudor i Ivi Lopez znaleźli się dziś poza kadrą z powodu lekkich urazów. Fran odczuwa dyskomfort (to samo co ostatnio), natomiast Ivi narzeka na ból pleców. Obaj zawodnicy powinni być do dyspozycji sztabu szkoleniowego w czwartkowym meczu Ligi Konferencji – napisał rzecznik prasowy Rakowa, tym samym rozwiewając wszystkie wątpliwości.

Raków poza rywalizacją z GKS-em Katowice, ma w tym roku do rozegrania także jeszcze jeden, zaległy mecz w naszej lidze. Rywalem będzie Zagłębie Lubin.

