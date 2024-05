Raków Częstochowa chce sprowadzić zawodnika Milanu

ROGERIO MOROTI / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Stalmach

Dariusz Stalmach w kręgu zainteresowań Rakowa

Do Rakowa Częstochowa wrócił po niemal roku Marek Papszun i szykowane są w letnim oknie transferowym wzmocnienia. – To może być najbardziej kosztowne okienko w historii Ekstraklasy – napisał dziennikarz Goal.pl, Damian Smyk. Z kolei według Tomasza Włodarczyka, Medaliki rozważają pozyskanie Kacpra Chodyny z Zagłębia Lubin oraz Aleksandra Bobka z ŁKS-u Łódź. Do tego grona należy dodać teraz Dariusza Stalmacha, który jest uznawany za wielki talent.

18-latek zasilił AC Milan w sierpniu 2022 roku po tym, jak pokazał się z dobrej strony na boiskach Ekstraklasy. Do Włoch trafił z Górnika Zabrze. Reprezentant Polski do lat 19 w kwietniu tego roku zagrał w finale młodzieżowej Ligi Mistrzów, w którym Rossoneri przegrali z Olympiakosem Pireus (0:3). – Raków chciałby sprowadzić środkowego pomocnika, który mógłby przy okazji pomóc w wypełnieniu limitu młodzieżowców – przekazał dziennikarz portalu meczyki.pl.

Obiecujący pomocnik jest uważnie obserwowany przez sztab szkoleniowy Rakowa. Klub z Częstochowy widzi w nim potencjalne wzmocnienie swojego składu na nadchodzący sezon. Marek Papszun poszukuje młodych i utalentowanych zawodników, którzy mogliby wnieść nową jakość do zespołu.

Piłkarze Rakowa pod wodzą Dawida Szwargi mocno rozczarowali w obecnym sezonie i nie zdołali awansować do europejskich pucharów. Po rozegraniu 33 spotkań, Raków zajmuje szóstą lokatę. W najbliższą sobotę podejmie Śląsk Wrocław, który walczy o mistrzostwo Polski.