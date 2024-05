PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Deco negocjuje z Hansim Flickiem, spotkali się w Londynie

FC Barcelona i Xavi to w ostatnich miesiącach dość burzowa relacja. Pierwotnie plan zakładał, że hiszpański szkoleniowiec opuści Dumę Katalonii wraz z końcem sezonu. Później na specjalnie zwołanej konferencji prasowej ogłoszono, że 44-latek w przyszłym sezonie wciąż będzie trenerem klubu. Jednak w ostatnich dniach okazało się, że Joan Laporta zmienił zdanie i chce zatrudnić nowego trenera. Choć sytuacja w Blaugranie zmienia się jak w kalejdoskopie, to coraz więcej wskazuje na to, że do zmiany szkoleniowca ostatecznie dojdzie.

Dziennikarz katalońskiego dziennika Sport przekazał nowe wieści na temat tego, kto będzie dowodził FC Barceloną od następnej kampanii. Toni Juanmarti przekonuje, że Deco wraz z Bojanem Krkiciem polecieli do Londynu na spotkanie z Hansim Flickiem oraz jego agentem. Celem rozmowy mają być negocjację kontraktowe ws. ewentualnego zatrudnienia Niemca w stolicy Katalonii.

Hansi Flick nieco ponad tydzień temu był głównym faworytem do ponownej pracy w Bayernie Monachium. Mimo to władze Bawarczyków ostatecznie podjęli decyzję, że dwa razy do tej samej rzeki nie należy wchodzić. W związku z tym 59-letni trener wciąż pozostaje bez pracodawcy po zwolnieniu z roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Przygoda byłego opiekuna Die Roten z rodzimą drużyną narodową nie należała do najlepszych, a niemiecki taktyk stracił pracę zaledwie kilka miesięcy przez Euro 2024.