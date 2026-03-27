Rajović z wielkim przełamaniem w sparingu. Świetne wieści dla Legii

19:12, 27. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Mileta Rajović w dzisiejszym sparingu Legii Warszawa zdobył trzy gole. Przełamanie strzeleckiego impasu Duńczyka nastąpiło w starciu z FC Ryga.

Mileta Rajović
Obserwuj nas w
Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Mileta Rajović

Rajović z trzema golami w sparingu

Legia Warszawa do końca sezonu będzie najprawdopodobniej walczyć o pozostanie w PKO Ekstraklasie. Pod wodzą Marka Papszuna stołecznej ekipie idzie zdecydowanie lepiej, niż w pierwszej części sezonu, ale to nadal zbyt mało, aby mówić o spokojnym pozostaniu w elicie. Tym bardziej, że wręcz o pomstę do nieba wołają liczne niewykorzystane sytuacje przez ofensywnych graczy.

Dlatego też w ostatnim czasie sporo krytyki spadało i nadal spada na Miletę Rajovicia, który stał się swego rodzaju symbolem braku skuteczności i pewnej degrengolady, w którą popadał stołeczny klub. Niemniej być może to wszystko już będzie tylko przeszłością, bowiem Rajović właśnie zszokował wszystkich zdobywając trzy gole w sparingu Legii Warszawa przeciwko FC Ryga.

Tak konkretne przełamanie napastnika musi imponować i zmuszać do refleksji, czy uda się mu to przełożyć na ligowe mecze. Wojskowi mają przed sobą teraz kilka trudnych pojedynków. W najbliżej kolejce ich rywalem będzie Pogoń Szczecin, a później m.in. Górnik Zabrze.

Mileta Rajović do Legii Warszawa dołączył za 3 miliony euro. Do tej pory przy Łazienkowskiej Duńczyk trafił osiem razy w 36 meczach. 26-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 2 miliony euro.

