Radomiak umywa ręce. Klub tłumaczy się z awarii

Radomiak Radom rozpoczął drugą część sezonu od falstartu. Piątkowy mecz z Arką Gdynia został odwołany. Tak klub tłumaczy się z problemów.

Obserwuj nas w

Kacper Pacocha/ PressFocus Na zdjęciu: Radomiak Radom - Arka Gdynia

Radomiak odrzuca odpowiedzialność

Ekstraklasa wróciła po przerwie zimowej. Jednak niektórzy nieco dłużej poczekają na mecz swojej ukochanej drużyny. Mecz Zagłębie Lubin – GKS Katowice odbył się bez przeszkód, natomiast starcie Radomiak Radom – Arka Gdynia najpierw zostało opóźniony, a następnie odwołane. Sędzia nie miał innego wyjścia.

Jak tłumaczą się gospodarze? Radomiak odrzuca odpowiedzialność za wspomniane wydarzenia. Tak brzmi oficjalny komunikat:

– Z powodu wcześniej wspomnianej awarii zasilania, dzisiejszy mecz nie dojdzie do skutku. Jednocześnie informujemy, że Klub Radomiak S.A. nie jest właścicielem obiektu i nie ma żadnego wpływu na powyższe zdarzenie. Przyczyny zaistniałej sytuacji pozostają nieznane.

Kiedy Radomiak zmierzy się z Arką? – Nowy termin spotkania zostanie podany w późniejszym czasie – informuje Ekstraklasa.