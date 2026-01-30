Radomiak umywa ręce. Klub tłumaczy się z awarii

Radomiak odrzuca odpowiedzialność
Ekstraklasa wróciła po przerwie zimowej. Jednak niektórzy nieco dłużej poczekają na mecz swojej ukochanej drużyny. Mecz Zagłębie Lubin – GKS Katowice odbył się bez przeszkód, natomiast starcie Radomiak Radom – Arka Gdynia najpierw zostało opóźniony, a następnie odwołane. Sędzia nie miał innego wyjścia.
Jak tłumaczą się gospodarze? Radomiak odrzuca odpowiedzialność za wspomniane wydarzenia. Tak brzmi oficjalny komunikat:
– Z powodu wcześniej wspomnianej awarii zasilania, dzisiejszy mecz nie dojdzie do skutku. Jednocześnie informujemy, że Klub Radomiak S.A. nie jest właścicielem obiektu i nie ma żadnego wpływu na powyższe zdarzenie. Przyczyny zaistniałej sytuacji pozostają nieznane.
Kiedy Radomiak zmierzy się z Arką? – Nowy termin spotkania zostanie podany w późniejszym czasie – informuje Ekstraklasa.