GKS Katowice w formie! Trójkolorowi mieli mecz pod kontrolą
GKS Katowice meczem z Zagłębiem Lubin rozpoczął misję związaną z walką o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Drużyna prowadzona przez Rafała Góraka przystępowała do potyczki, mając 20 punktów na koncie. Z kolei osiem oczek więcej posiadali Miedziowi. Rywalizacja zapowiadała się zatem pasjonująco.
Wynik spotkania został otwarty błyskawicznie, bo już w drugiej minucie na listę strzelców wpisał się Bartosz Nowak. Ofensywny pomocnik Katowiczan wykorzystał podanie od Borjy Galana i precyzyjnym strzałem zmusił do kapitulacji Jasmina Buricia.
Chociaż obie drużyny miały jeszcze swoje sytuacje na zmianę wyniku, to finalnie w pierwszych trzech kwadransach spotkania więcej goli nie padło. Tym samym na przerwę w lepszych nastrojach udali się zawodnicy GieKSy.
W drugiej połowie ekipa z Katowic ustaliła rezultat spotkania w 52. minucie. Tym razem w roli głównej wystąpił Arkadiusz Jędrych. Defensor śląskiej drużyny wykorzystał dośrodkowanie Nowaka z rzutu rożnego i uderzeniem głową skierował piłkę do siatki.
Dzięki piątkowej wygranej GKS może pochwalić się dorobkiem 23 punktów. To efekt siedmiu zwycięstw w tej kampanii oraz dwóch remisów. Z kolei Zagłębie Lubin doznało w meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy piątej porażki w sezonie i pierwszej w roli gospodarza.
Tymczasem już w środku tygodnia Katowiczanie rozegrają kolejne spotkanie. Tym razem w roli gościa zmierzą się z Jagiellonią Białystok w zaległym starciu 16. kolejki. Z kolei 8 lutego GieKSa na własnym stadionie podejmie Widzew Łódź. Lublinian czeka natomiast potyczka z Koroną Kielce.
Zagłębie Lubin – GKS Katowice 0:2 (0:1)
0:1 Bartosz Nowak 2′
0:2 Arkadiusz Jędrych 52′