Nagła decyzja przed meczem Radomiak – Arka. Ekstraklasa zmieniła plany

Radomiak w drugim piątkowym spotkaniu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy miał zagrać z Arką Gdynia. Ostatecznie mecz nie doszedł do skutku z powodu awarii prądu na arenie w Radomiu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Stadion Radomiaka

Mecz Radomiak – Arka odwołany

Radomiak w swoim pierwszym oficjalnym spotkaniu w 2026 roku miał zagrać w roli gospodarza z Arką Gdynia. Zieloni przystępowali do potyczki, stojąc przed szansą awansu na podium ligowej klasyfikacji. Z kolei drużyna prowadzona przez Dawida Szwargę zajmowała przed tym spotkaniem 13. miejsce w tabeli.

Rywalizacja na stadionie w Radomiu zapowiadała się pasjonująco nie tylko ze względu na aspekt czysto sportowy. Po raz pierwszy od momentu zakończenia budowy areny na obiekcie mogli pojawić się kibice drużyny gości. Choć sektor przeznaczony dla fanów Arki został szczelnie wypełniony, ostatecznie nie było im dane obejrzeć spotkania.

„Decyzją sędziego spotkania mecz Radomiak Radom – Arka Gdynia został odwołany z powodu awarii oświetlenia. Nowy termin spotkania zostanie podany w późniejszym czasie” – przekazano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na profilu PKO BP Ekstraklasy na platformie X.

Kolejne mecze ligowe obie drużyny mogą rozegrać już za tydzień. Radomiak ma wówczas zmierzyć się z Rakowem Częstochowa w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Z kolei Arka Gdynia w roli gospodarza podejmie Legię Warszawa.

Aktualnie drużyny prowadzone przez Gonçalo Feio oraz Dawida Szwargę w ligowej tabeli dzieli różnica pięciu punktów. Radomiak zakończył miniony rok remisem z Pogonią Szczecin (2:2), natomiast Arka Gdynia na własnym stadionie pokonała Motor Lublin (1:0).