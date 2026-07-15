PZPN nie da premii za Superpuchar Polski. Szokujące doniesienia

Lech Poznań i Górnik Zabrze nie otrzymają premii za udział w meczu o Superpuchar Polski. Takie informacje przekazał serwis Roosevelta81.pl. Pojedynek zaplanowano na czwartek, 16 lipca.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Lech Poznań - Wisła Płock

Lech i Górnik powalczą o Superpuchar Polski

Mecz o Superpuchar Polski 2026 od wielu tygodni wywołuje wiele emocji, choć niekoniecznie tych pozytywnych i sportowych. Wszystko przez decyzję PZPN, który próbował zmienić miejsce rozegrania spotkania. Wcześniej ustalone było, że starcie odbędzie się na obiekcie mistrza Polski. Władze próbowały natomiast przeforsować pomysł rozegrania tego pojedynku we Wrocławiu.

Pomysł nie spotkał się jednak z aprobatą środowiska, a kibice zapowiedzieli, że zbojkotują to starcie, jeśli rzeczywiście odbędzie się we Wrocławiu. Ostatecznie ten pomysł upadł i mecz zostanie rozegrany przy Bułgarskiej w Poznaniu – zgodnie z pierwotnym planem. Jak się okazuje, kluby nie otrzymają jednak żadnej premii za udział. Decyzja wydaje się skandaliczna biorąc pod uwagę koszty, jakie poniesie i Lech i Górnik.

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– Mogę potwierdzić, że pula przeznaczona na premie za to spotkanie wynosi zero – powiedział Emil Kopański, rzecznik PZPN, cytowany przez serwis Roosevelta81.pl. To dość zaskakujące, ponieważ wcześniej mówiło się, że zwycięzca dostanie 500 tys. zł., a przegrany 250 tys. zł.

Mecz Lech – Górnik odbędzie się w czwartek o godzinie 19:00, a z wysokości trybun obejrzy go ponad 30 tys. widzów. Będzie to sprawdzian dla obu drużyn przed rozpoczęciem zmagań w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.