Raków szuka nowego pomocnika. Na celowniku Kolumbijczyk

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Nowy ofensywny pomocnik dołączy do Rakowa?!

Raków Częstochowa jest już na ostatnim etapie przygotowań do nowego sezonu. Przed nimi jednak bardzo trudna i wymagająca kampania. Wszystko ze względu na fakt łączenia gry na trzech frontach. Do tej pory Medalikom udawało się to różnie, ale z pewnością pod wodzą Dawida Kroczka będzie to pierwsza okazja do zaprezentowania się na europejskich boiskach.

Wydaje się jednak, że priorytetem dla zespołu spod Jasnej Góry będą rozgrywki PKO Ekstraklasy, w której celem – jak to w ostatnich latach bywa – będzie mistrzostwo. Pomóc w tym miałby transfer nowego pomocnika. Według informacji przekazanych przez chorwacki portal „Germanijak.hr”, na celowniku Rakowa jest Robin Gonzalez z HNK Vukovar. To 27-letni Kolumbijczyk, który swoją karierę spędza od lat na chorwackich boiskach.

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W minionym sezonie Robin Gonzalez rozegrał w sumie 37 spotkań, w których zdobył osiem goli oraz zanotował pięć asyst. Łącznie na jego koncie jest niespełna 95 występów w lokalnej ekstraklasie. W tym czasie 17-krotnie trafiał do siatki rywali a 13 razy zaliczył ostatnie podanie. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 750 tysięcy euro.

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