Skrzydłowy opuści Zabrze. Górnik wypożyczył też młodego gracza

Górnik Zabrze poinformował, że Mathias Sauer udał się na testy medyczne przed dołączeniem do nowego klubu. Wcześniej przekazano z kolei, że Abbati Abdullahi został wypożyczony do MFK Skalica.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Dwóch graczy opuszcza Górnika, jeden udaje się na wypożyczenie

Górnik Zabrze w czwartek rozegra swój pierwszy mecz w nowym sezonie. Trójkolorowi zmierzą się w starciu o Superpuchar Polski z Lechem Poznań. Wszystko wskazuje na to, że to piłkarze Kolejorza są faworytem tej potyczki, która zawsze wzbudza dwojakie nastroje. Wielu bowiem traktuje ją jako nieco ważniejszy mecz towarzyski. Niemniej to zawsze szansa do podniesienia pierwszego trofeum w sezonie.

Z pewnością jednak nie będzie to dane dwóm zawodnikom. Górnik Zabrze bowiem oficjalnie poinformował, że na testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z nowym klubem udał się Mathias Sauer. 22-letni skrzydłowy z Danii do klubu z Górnego Śląska dołączył w minionych rozgrywkach i w tym czasie zanotował tylko trzy występy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 300 tysięcy euro.

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Z kolei wcześniej Zabrzanie przekazali także, że z klubem, ale tym razem w ramach wypożyczenia, pożegnał się Abbati Abdullahi. Najbliższą kampanię spędzi on bowiem w barwach słowackiej MFK Skalica. Jednocześnie jednak przekazano, że młody Nigeryjczyk grający na skrzydle przedłużył kontrakt z Górnikiem Zabrze na kolejne trzy sezony. Do tej pory 20-latek zanotował pięć gier w pierwszym zespole.

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