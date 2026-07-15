Frederiksen wściekły na PZPN! Trener Lecha mówi o braku szacunku

Niels Frederiksen na konferencji prasowej przed meczem o Superpuchar Polski otwarcie skrytykował PZPN. Polski związek w ostatniej chwili poinformował kluby, że spotkanie będzie się toczyło według nowych przepisów, wprowadzonych przez FIFA na mundial.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

PZPN na cenzurowanym, Frederiksen krytykuje

Lech Poznań oraz Górnik Zabrze już w czwartek zainaugurują sezon 2026/2027, mierząc się w meczu o Superpuchar Polski. Wokół tego spotkania sporo działo się już kilka miesięcy temu, kiedy to PZPN próbował przenieść miejsce jego rozgrywania, odbierając mistrzowi Polski prawo do organizacji na swoim obiekcie. Wybuchła wielka afera, więc w związku ostatecznie się z tego wycofano.

Teraz doszło do kolejnego zgrzytu. Na konferencji prasowej trener Niels Frederiksen otwarcie uderzył w PZPN i zarzucił mu brak powagi oraz szacunku do klubów. Rozchodzi się o poważną zmianę przepisów – mecz ma zostać rozegrany według zasad, które zostały wdrożone przez FIFA podczas tegorocznego mundialu. Opiekun Lecha Poznań oczywiście nie jest im przeciwny, ale nie może zrozumieć, dlaczego taka informacja nie została przekazana wcześniej.

– Tuż przed tą konferencją dowiedziałem się, że podczas Superpucharu będą obowiązywać nowe przepisy, te same, które wprowadzono podczas mistrzostw świata. Zostaliśmy o tym poinformowani dzień przed meczem. To brak szacunku. Jeśli PZPN chce, aby ten mecz był traktowany poważnie, powinien rozwiązać to inaczej, poinformować nas wcześniej i wyjaśnić nowe zasady.

– PZPN poinformował klub dzień przed meczem, że w jego trakcie wprowadzane są wszystkie nowe zasady, które widzimy na mistrzostwach świata. Podczas gdy poza suchą informacją, nie otrzymaliśmy żadnej prezentacji ani nie odbyło się żadne szkolenie w związku ze zmianą przepisów. Oczekiwałbym, że w takiej sytuacji, to jakiś sędzia przyjedzie i wytłumaczy drużynie, na czym polegają te zasady. Będzie za to odpowiedzialny nasz kierownik drużyny. Nie jest to poważna sytuacja. Kierownik drużyny to nie sędzia i nie ma pełnych kompetencji na temat zasad gry. Jeśli PZPN jest organizatorem meczu, powinien to traktować nieco bardziej poważnie. Myślę, że to brak szacunku do klubu i informuje się na 24 godziny przed pierwszym gwizdkiem, bez żadnego szkolenia i wizyty kogoś ze związku – podsumował szkoleniowiec Lecha Poznań.

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