Barcelona nie rezygnuje z walki. Ten zawodnik musi zostać

16:44, 15. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Gabriel Sans

Barcelona nadal nie zrezygnowała z walki o przedłużenie kontraktu jednej z gwiazd. Gabriel Sans przekonuje, że Ferran Torres pozostaje w długoterminowych planach Dumy Katalonii.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona liczy na przedłużenie współpracy

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Ferran Torres? Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że reprezentant Hiszpanii wypełni dotychczasową umowę o pozostanie na Camp Nou. Jednak w trakcie MŚ 2026 okazało się, że zainteresowanie napastnikiem wyrażają inni europejscy giganci i Barcelona może nie zdołać go zatrzymać.

Aktualny kontrakt 26-latka obowiązuje jeszcze przez jeden sezon i dla Blaugrany to ostatni moment, by zarobić na sprzedaży wychowanka Valencii. Czy Duma Katalonii faktycznie chce pozbyć się byłego zawodnika Manchesteru City? Gabriel Sans twierdzi, że jest zupełnie inaczej.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA na mundial do 50 PLN na start od Betclic! Odbierz z kodem promocyjnym GOALPL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Hansi Flick i Deco uznają Torresa za piłkarza, na którym chcą budować przyszłość klubu. Dlatego w najbliższym czasie 64-krotny reprezentant La Furia Roja ma otrzymać propozycję przedłużenia współpracy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości