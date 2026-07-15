Barcelona nie rezygnuje z walki. Ten zawodnik musi zostać

Barcelona nadal nie zrezygnowała z walki o przedłużenie kontraktu jednej z gwiazd. Gabriel Sans przekonuje, że Ferran Torres pozostaje w długoterminowych planach Dumy Katalonii.

Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona liczy na przedłużenie współpracy

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Ferran Torres? Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że reprezentant Hiszpanii wypełni dotychczasową umowę o pozostanie na Camp Nou. Jednak w trakcie MŚ 2026 okazało się, że zainteresowanie napastnikiem wyrażają inni europejscy giganci i Barcelona może nie zdołać go zatrzymać.

Aktualny kontrakt 26-latka obowiązuje jeszcze przez jeden sezon i dla Blaugrany to ostatni moment, by zarobić na sprzedaży wychowanka Valencii. Czy Duma Katalonii faktycznie chce pozbyć się byłego zawodnika Manchesteru City? Gabriel Sans twierdzi, że jest zupełnie inaczej.

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Hansi Flick i Deco uznają Torresa za piłkarza, na którym chcą budować przyszłość klubu. Dlatego w najbliższym czasie 64-krotny reprezentant La Furia Roja ma otrzymać propozycję przedłużenia współpracy.