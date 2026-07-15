Real Madryt poznał decyzję Michaela Olise. Bayern już wie

Michael Olise chce dołączyć tego lata do Realu Madryt, a Bayern Monachium szuka już jego potencjalnego następcy. Te przełomowe informacje przekazał Santi Aouna z "Foot Mercato".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Olise chce transferu do Realu, Bayern już szuka następcy

Real Madryt łączony jest ze sprowadzeniem Michaela Olise od dobrych kilku tygodni. To jednak w ostatnim czasie doszło do prawdziwego przyśpieszenia. Poprzednie dni przyniosły bowiem informacje mówiące o spotkaniu Francuza z władzami Bayernu Monachium. Miał on na nim przedstawić swoją decyzję ws. przyszłości w klubie. Okazuje się jednak, że jest ona już znana i z pewnością nie będzie zadowalała władz Die Roten.

Według informacji, które przekazał Santi Aouna z „Foot Mercato”, Michael Olise chce dołączyć do Realu Madryt tego lata. Wola gwiazdora wynika z jednoznacznego przekonania, że w zespole Królewskich będzie mógł jeszcze mocniej się rozwijać i walczyć o najważniejsze trofea. Jak przekazano, ta informacja bardzo zadowala Los Blancos, którzy faktycznie są gotowi przeprowadzić ten transfer.

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Co jednak równie ważne, choć Bayern Monachium nie chce sprzedawać Olise, to według wieści Santiego Aouny, niemiecki klub już szuka potencjalnego następcy Francuza. Miało w tej sprawie dojść do pierwszych kontaktów.

Michael Olise w minionym sezonie rozegrał 52 mecze, w których zdobył 22 gole oraz zanotował 31 asyst. Francuz był kluczową postacią ofensywy Bayernu i jedną z największych gwiazd europejskiego futbolu. Obecnie portal Transfermarkt wycenia 24-letniego skrzydłowego na 150 milionów euro.

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