Puszcza Niepołomice wypożyczyła Murisa Mesanovicia do drugoligowej Dukli Praga. 33-letni napastnik w tym sezonie Ekstraklasy rozegrał 13 spotkań i nie zdobył ani gola, ani asysty.

IMAGO / Krzysztof Porebski / PressFocus /NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Muris Mesanovic

Puszcza Niepołomice pozbyła się Murisa Mesanovicia

Napastnik trafił na wypożyczenie do ligi czeskiej

W tym sezonie rozegrał 13 spotkań

Czystki

Zimowa przerwa pomiędzy rundami była w Puszczy Niepołomice dość spokojna. Do klubu dołączyło niewielu piłkarzy i niewielu też odeszło. Ale beniaminek mógł sobie na to pozwolić ze względu na dobrą – najlepszą spośród wszystkich nowy ekip – pozycję w tabeli. Ekipa Tomasza Tułacza zaskakuje i może podobać się w każdym meczu. Stąd też zimowy zaciąg nie był konieczny.

Teraz jednak Puszcza poinformowała po wypożyczeniu do drugoligowej Dukli Praga swojego napastnika, a dokładnie Murisa Mesanovicia. 33-latek z Bośni i Hercegowiny trafił do ekipy “Żubrów” w sierpniu 2023 roku z Termalicki Bruk-Bet Nieciecza. Jednak po zmianie barw rozegrał tylko 13 spotkań i nie zdobył w tym czasie gola. W lidze czeskiej będzie przebywał do końca tego sezonu.

