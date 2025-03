Puszcza zmierzy się z Motorem. Ekipa Tułacza wraca do Niepołomic

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Tułacz kontra Stolarski

Puszcza Niepołomice podejmie na własnym stadionie Motor Lublin w meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Tomasza Tułacza wracają na swój obiekt po tym, jak przez dłuższy czas musieli korzystać z obiektu Cracovii. Na ich drodze stanie zespół prowadzony przez Mateusza Stolarskiego.

Sytuacja w tabeli prezentuje się następująco – Motor Lublin ma na swoim koncie 32 punkty i zajmuje 8. miejsce w stawce, a Puszcza Niepołomice uzbierała dotychczas 22 oczka, przez co plasuje się na 15. pozycji. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w najbliższą niedzielę, 2 marca o godzinie 12:15.

Puszcza zagra w półfinale Pucharu Polski

W ostatnim czasie Puszcza Niepołomice awansowała do półfinału Pucharu Polski, co bez wątpienia jest sporym sukcesem drużyny Tomasza Tułacza. Ekipa Żubrów po dogrywce wygrała 2:1 z pierwszoligową Polonią Warszawa. Jeśli chodzi o ligowe podwórko, to w poprzedniej kolejce zespół z województwa małopolskiego pokonał Lechię Gdańsk 2:0. Natomiast Motor Lublin w tym czasie rywalizował tylko w PKO BP Ekstraklasie, gdzie poradził sobie z GKS-em Katowice (3:2) oraz przegrał 0:3 z Jagiellonią Białystok.

Mecze drużyny Puszcza Niepołomice Polonia Warszawa 1 Puszcza Niepołomice 1 (2) Lechia Gdańsk 0 Puszcza Niepołomice 2 Legia Warszawa 2 Puszcza Niepołomice 0 Puszcza Niepołomice 1 Zagłębie Lubin 2 Górnik Zabrze 1 Puszcza Niepołomice 1 Mecze drużyny Motor Lublin Motor Lublin 3 GKS Katowice 2 Jagiellonia Białystok 3 Motor Lublin 0 Korona Kielce 1 Motor Lublin 0 Motor Lublin 1 Lechia Gdańsk 1 Raków Częstochowa 2 Motor Lublin 2

Żubry dominują w bezpośredniej rywalizacji

Puszcza Niepołomice dominuje nad Motorem Lublin w bezpośredniej rywalizacji. Poprzednich pięć meczów między tymi zespołami zakończyło się bowiem aż trzema zwycięstwami zespołu Żubrów i dwoma remisami. W tym czasie drużyna Żółto-Biało-Niebieskich nie zaliczyła więc żadnej wygranej.

Puszcza Niepołomice – Motor Lublin: przewidywane składy

Puszcza Niepołomice – Motor Lublin: przewidywane składy

Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Motor Lublin Mateusz Stolarski

Rezerwowi 5 Konrad Stepien 7 Antoni Klimek 10 Hubert Tomalski 12 Mateusz Stępień 17 Mateusz Radecki 18 Michal Siplak 24 Jakov Blagaic 27 Łukasz Sołowiej 31 Michał Perchel 35 Michalis Kosidis 45 Rok Kidric 67 Ioan-Calin Revenco 6 Sergi Samper 7 Antonio Sefer 9 Kacper Wełniak 11 Kaan Caliskaner 22 Christopher Simon 24 Filip Luberecki 26 Michał Król 30 Mbaye Ndiaye 39 Marek Bartos 45 Oskar Jez

Puszcza Niepołomice – Motor Lublin: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Puszcza Niepołomice Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Kontuzje i zawieszenia Motor Lublin Zawodnik Powrót Kamil Kruk Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2025 Ivan Brkic Uraz uda Połowa marca 2025 Gasper Tratnik Złamany palec Początek kwietnia 2025 Pawel Stolarski Żółte kartki Po 1 meczu

Goście nieznacznymi faworytami

Według bukmacherów faworytem niedzielnego meczu są goście, mimo że przewagę własnego boiska i większe wsparcie kibiców będą mieli gospodarze. Procentowe szanse na zwycięstwo wyglądają następująco – Puszczy Niepołomice daje się 33%, Motor Lublin otrzymał 36%, natomiast prawdopodobieństwo remisu wynosi około 31%.

Szanse na zwycięstwo Puszcza Niepołomice R R P P W W ? 32.5 % Remis 31.9 % Motor Lublin W R R P P W ? 35.6 %

Spotkanie Puszcza - Niepołomice - Motor Lublin będzie transmitowane zarówno w telewizji, jak i internecie. Mecz obejrzysz bowiem na kanale CANAL+ Sport 3, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pierwszy gwizdek sędziego na Stadionie Miejskim w Niepołomicach wybrzmi już w najbliższą niedzielę, 2 marca o godzinie 12:15.