PressFocus Na zdjęciu: Piotr Burlikowski - Zagłębie Lubin

Piotr Burlikowski podsumowuje zakończony sezon w wykonaniu swojego zespołu

Prezes Zagłębia Lubin stwierdził, że rozgrywki zakończyły się zgodnie z założeniami

Lubinianie zajęli 9. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy

“Sezon skończył się zgodnie z założeniami”

Zagłębie Lubin dość długo walczyło o pozostanie w PKO Ekstraklasie na następny sezon. Ostatecznie ligowy byt dla Lubina udało się zapewnić z dość bezpieczną przewagą nad strefą spadkową. Bowiem “Miedziowi” zakończyli rozgrywki na 9. miejscu. Duża w tym zasługa Waldemara Fornalika, który podniósł zespół po słabej rundzie jesiennej. Teraz sezon komentuje Piotr Burlikowski, prezes Zagłębia.

– Sezon skończył się zgodnie z założeniami, choć mieliśmy dość sporo turbulencji. Muszę jednak powiedzieć, że liga była dość specyficzna. Do tego, mimo że to zabrzmi górnolotnie, ale jest prawdziwe, przeprowadzaliśmy kolejny etap przebudowy zespołu. Odkąd jesteśmy z prezesem Kielanem w Zagłębiu Lubin, realizujemy pewną politykę. A dążenie do jakiegoś celu zawsze wiąże się z przeszkodami na drodze – stwierdził Piotr Burlikowski w rozmowie z portalem Weszło.

– Oczywiście nie jest idealnie, wiele rzeczy się nie udało, ale cieszę się, że twarzą nowego projektu Zagłębia jest dzisiaj trener Fornalik. Uważam, że to człowiek, który perfekcyjnie wpisuje się w model funkcjonowania naszego klubu. Określiliśmy sobie pewne założenia i byliśmy pewni, że to będzie właściwa osoba na właściwym miejscu. Trener Fornalik wiedział, do jakiego miejsca przychodzi. Nie bał się wyzwań, bo nie przejmował zespołu w łatwym momencie, ale też widział, jakie Zagłębie ma atuty. I mogę dodać, że wszystko, o czym rozmawialiśmy przed zatrudnieniem, ziściło się. W klubie jesteśmy bardzo zadowoleni – dodał sternik Zagłębia Lubin.

