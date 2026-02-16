Pogoń Szczecin nie wie, czy i dlaczego Musa Juwara został zawieszony? Wszystko na to wskazuje. W sprawie napastnika istnieją już dwie wersje wydarzeń. Poniedziałkowe oświadczenie klubu jest sprzeczne z niedzielnymi słowami trenera Thomasa Thomasberga.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Musa Juwara (Widzew Łódź - Pogoń Szczecin)

Pogoń zawiesiła Juwarę, ale… nie do końca

Musa Juwara nie miał udziału w pierwszym tegorocznym zwycięstwie Portowców. Pogoń Szczecin pokonała Arkę Gdynia, a reprezentant Gambii nie znalazł się w kadrze na to spotkanie. Na pomeczowej konferencji prasowej tajemnica absencji 24-latka została wyjaśniona przez szkoleniowca gospodarzy. Thomas Thomasberg otwarcie ujawnił powody nieobecności napastnika.

Dzień później na stronie klubu ze Szczecina pojawiło się oficjalne oświadczenie ws. zawodnika. Jego treść zupełnie nie zgadza się z tym, co przekazał trener.

Pogoń Szczecin informuje, że w ubiegły czwartek Musa Juwara został przesunięty do II zespołu w ramach planu treningowo-rehabilitacyjnego.

Musa zmaga się z drobnym urazem i w porozumieniu z naszym sztabem medycznym oraz działem przygotowania motorycznego podjęto decyzję, aby kontynuował proces powrotu do pełnej sprawności, jednocześnie odbudowując pełną gotowość meczową. W tym okresie będzie ściśle współpracował z zespołem fizjoterapeutów i trenerów przygotowania motorycznego, a także otrzyma minuty meczowe w II zespole Pogoni Szczecin.

II zespół stanowi dla nas naturalne zaplecze sportowe, które regularnie wykorzystujemy w procesie powrotu zawodników po urazach oraz w celu odbudowy ich optymalnej dyspozycji meczowej, co stanowi powszechną praktykę w profesjonalnym futbolu i gwarantuje pełną gotowość przed powrotem do pierwszej drużyny.

Musa jest ważnym i bardzo utalentowanym zawodnikiem naszej kadry. W najbliższych tygodniach będzie koncentrował się na procesie rehabilitacji oraz stopniowym powrocie do optymalnej dyspozycji poprzez występy w II zespole. Jego postępy będą monitorowane na bieżąco, a po osiągnięciu zakładanego poziomu sportowego ponownie dołączy do I drużyny.

Z niecierpliwością oczekujemy powrotu Musy do optymalnej formy.

Kto w tym sporze ma rację? Trener czy klub? Jedno jest pewne – tak ogromna różnica zdań nie wróży Portowcom nic dobrego.