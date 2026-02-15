Trener Pogoni potwierdził. Wyjaśnił powód zesłania Juwary do rezerw

21:30, 15. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin wygrała pierwszy mecz w 2026 roku, a trener Thomas Thomasberg przyznał, że powodem zesłania Musy Juwary do zespołu rezerw są kwestie dyscyplinarne.

Piłkarze Pogoni Szczecin
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Trener wyjaśnił powody zsyłki do rezerw

Pogoń Szczecin w tym sezonie z całą pewnością spisuje się poniżej oczekiwań. Trudno powiedzieć, że Portowcy mają za sobą także udane pierwsze tygodnie 2026 roku. Na inaugurację przegrali oni z Motorem Lublin, a tydzień później przed własną publicznością udało się tylko zremisować z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza.

Dlatego też tak ważne jest dla kibiców dzisiejsze zwycięstwo z Arką Gdynia, które choć skromne, może dać trochę spokoju na kilka najbliższych dni. Szczególnie, że także poza boiskiem sporo dzieje się w temacie Portowców. Dzisiaj media obiegła informacja o przesunięciu Musy Juwary do zespołu rezerw. Skrzydłowy do tej pory był jednym z podstawowych graczy pierwszego składu Pogoni, ale trener Thomas Thomasberg na konferencji prasowej wyjaśnił, że nie do końca o postawę sportową chodziło przy tej decyzji.

Podjęliśmy w tym tygodniu decyzję, aby przesunąć Musę do drugiego zespołu. Chodzi o pewne standardy, których wymagamy od zawodników I zespołu, stąd taka decyzja. Nie będę tu mówił o konkretnej sytuacji, bo taka nie miała miejsca, ale chodzi o szereg zachowań i postępowań, które po prostu nie odpowiadały naszym standardom, a których oczekujemy od zawodników będących w tej grupie – powiedział Thomas Thomasberg na konferencji prasowej po meczu Pogoń – Arka.

