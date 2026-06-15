Lech Poznań lada moment może dopiąć głośny transfer. O krok od przeprowadzki do mistrzów Polski jest Mateusz Lis. Bramkarz przechodzi właśnie testy medyczne - donosi Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Mateusz Lis jedną nogą w Lechu Poznań

Lech Poznań od wielu tygodni walczy o pozyskanie nowego bramkarza. Mistrzowie Polski mają jasny cel, ponieważ bardzo chcą mieć w swoim zespole Mateusza Lisa. W sprawie tego transferu najnowsze doniesienia przekazuje Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki”. Otóż Kolejorz jest już tylko o mały krok od zatrudnienia swojego wychowanka.

Mateusz Lis przybył już do stolicy Wielkopolski. Bramkarz Goztepe przechodzi właśnie testy medyczne. Jeśli zakończą się one pozytywnie, to możemy już w zasadzie czekać na jego oficjalny transfer do Lecha Poznań. Niewątpliwie będzie to jeden z najgłośniejszych ruchów w całej PKO Ekstraklasie. Pod skrzydła Nielsa Frederiksena trafi bowiem czołowy golkiper ligi tureckiej.

Powrót Mateusza Lisa na Bułgarską będzie głośnym wydarzeniem. Bramkarz nigdy na stałe nie zagościł w seniorskiej drużynie Lecha Poznań. Ba, golkiper nie ma nawet debiutu w seniorskim zespole Kolejorza. 29-latek ma za sobą jednak wspaniałe lata, po których stał się jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w naszym kraju.

Mateusz Lis w poprzednim sezonie rozegrał 35 spotkań między słupkami Goztepe. Statystyki Polaka są godne pochwały. Udało mu się bowiem zakończyć aż 16 meczów z zachowanym czystym kontem.