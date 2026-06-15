Wychowanek Bayernu Monachium może trafić do Lecha Poznań

Lech kontynuuje działania na rynku transferowym przed nowym sezonem. Według Meczyki.pl w ostatnich dniach Poznań odwiedził Niklas Dorsch, który znalazł się w gronie zawodników obserwowanych przez mistrza Polski.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech analizuje kolejne wzmocnienie

Niklas Dorsch występuje na pozycji defensywnego pomocnika, a właśnie tam Lech Poznań szuka obecnie nowego zawodnika. Klub rozgląda się za następcą Timothy’ego Oumy i rozpatruje kilka kandydatur jednocześnie.

Jak informuje Meczyki.pl, 28-letni piłkarz przebywał ostatnio w Poznaniu wraz z rodziną. Wizyta nie oznacza jeszcze porozumienia między stronami, jednak pokazuje, że temat ewentualnego transferu pozostaje aktualny. Na ten moment żadna decyzja nie została podjęta.

Sytuacja zawodnika może sprzyjać zainteresowanym klubom. Dorsch spadł w minionym sezonie z Bundesligi i według źródła jest dostępny za kwotę niewiele przekraczającą milion euro. Pomocnik analizuje obecnie różne możliwości kontynuowania kariery. Wśród zainteresowanych wymieniany jest również turecki Samsunspor. W mediach pojawiały się także informacje o zainteresowaniu ze strony Wolfsburga.

Dorsch jest wychowankiem Bayernu Monachium. W zakończonym sezonie rozegrał 34 spotkania w barwach Heidenheim i zanotował dwie asysty. Do obecnego klubu trafił w 2024 roku z Augsburga za 3,5 miliona euro. W przeszłości dzielił szatnię między innymi z Robertem Gumnym. Najbliższe tygodnie pokażą, czy jego kolejnym przystankiem w karierze będzie właśnie Lech Poznań.