Wiadomo co z Benjaminem Mendym. Przyszłość byłego mistrza świata wyjaśniona! [NASZ NEWS]

15:29, 15. czerwca 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Pogoń Szczecin przebudowuje skład przed przyszłym sezonem. Kilku graczy pożegnało się z Dumą Pomorza, są też przedłużenia. A co z Benjaminem Mendym? Goal.pl zna odpowiedź na to pytanie. Przedstawiamy szczegóły.

Benjamin Mendy
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/Alamy Na zdjęciu: Benjamin Mendy

Pogoń będzie (nieco) inna

Pogoń Szczecin w końcówce ubiegłego sezonu zdołała obronić miejsce w Ekstraklasie, a przed nowymi rozgrywkami trwa (lekka) przebudowa drużyny. Kilku piłkarzy zostało pożegnanych, ale kilku innych przedłużyło umowy.

Najświeższym przykładem jest młodziutki Natan Ława, który z dobrej strony pokazał się w ostatnim sezonie. Jak się jednak okazuje, na tym nie koniec. Z naszych informacji wynika, że umowę przedłuży również Benjamin Mendy!

O jego przyjściu było bardzo głośno

O przyjściu Francuza do Pogoni pisał cały piłkarski świat. I choć trochę czasu zajęło mu dojście do formy, to nieraz pokazywał część dawnych umiejętności. W klubie ceniony jest również za pozytywne podejście i wpływ na młodszych piłkarzy. Słowem: Mendy wyrósł na jednego z liderów drużyny. A o tym jak się czuł w Szczecinie mówił nam w pierwszym wywiadzie jakiego udzielił po podpisaniu umowy z Pogonią.

Postawa 31-letniego Francuza ma przełożenie na jego przyszłość. Z naszych informacji wynika, że Mendy przedłuży kontrakt z Pogonią na kolejny sezon.

Dla przypomnienia: mówimy o najbardziej utytułowanym piłkarzu w historii Dumy Pomorza, bo poza mistrzostwem świata z Francją w 2018 roku Mendy ma też na koncie cztery mistrzostwa Anglii z Manchesterem City i mistrzostwo Francji z AS Monaco. A do tego kilka pucharów.

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