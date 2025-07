SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń walczy z rasistowskimi zachowaniami. Grosicki otwarcie poparł klub

Pogoń Szczecin postanowiła zareagować na rasistowskie zachowania kibiców pod adresem nowych zawodników drużyny. Klub napisał w komunikacie, że w ostatnich tygodniach w internecie pojawiło się wiele takich głosów i w związku z tym zostaną podjęte odpowiednie działania. Portowcy chcą chronić dobre imię swoich piłkarzy.

Tan Kesler, wiceprezes Pogoni Szczecin, zapowiedział w oświadczeniu, że klub postara się zidentyfikować winne osoby, aby zastosować wobec nich dożywotni zakaz stadionowy. To bardzo surowa kara, która jasno komunikuje, że Portowcy nie mają zamiaru tolerować takich zachowań. Z tym wszystkim zgodził się Kamil Grosicki. Kapitan zespołu opublikował osobny wpis, w którym wsparł działania zarządu.

„W naszym klubie nie ma miejsca na rasizm. Słowa te kieruje do niewielkiej grupy marginesu, która ostatnio publikowała w sieci rasistowskie komentarze pod adresem naszych nowych zawodników. Nie akceptuję takich zachowań. Pogoń to klub otwarty, szanujący różnorodność i ludzi, niezależnie od ich pochodzenia. Stoję murem za naszymi nowymi zawodnikami, to świetni piłkarze i wartościowi ludzie. Chcemy budować silny, zgrany zespół, a do tego potrzebne jest wsparcie, nie podziały” – napisał Grosicki na Facebooku.

Kapitan Portowców poprosił również o zaufanie wobec Alexa Haditaghiego oraz Tana Kesslera. 95-krotny reprezentant Polski przekonuje, że zarząd wkłada wiele pracy w rozwój klubu i robi wszystko, aby Pogoń Szczecin sięgnęła po pierwsze trofeum.