Pogoń Szczecin wybrała! Ogłoszono nowego trenera Portowców

Pogoń Szczecin po zwolnieniu Roberta Kolendowicza długo szukała nowego trenera. Oficjalnie został nim Thomas Thomasberg, o czym jako pierwszy informował na naszych łamach Piotr Koźmiński.

Pogoń Szczecin z pewnością nie może zaliczyć początku tego sezonu do zbyt udanych. Piłkarze Portowców zanotowali w sumie tylko trzy ligowe zwycięstwa i aż sześć porażek. To daje im w sumie dziesięć punktów po dziesięciu meczach, co przekłada się na 13. miejsce w ligowej tabeli. Z tego też powodu jakiś czas temu zwolniony został Robert Kolendowicz.

Długo trwały poszukiwania nowego trenera, a w dwóch ostatnich starciach zespół ze Szczecina prowadził dotychczasowy asystent, Tomasz Grzegorczyk. Finalnie jednak udało się znaleźć nowego szkoleniowca. Został nim Thomas Thomasberg, który podpisał z klubem umowę na najbliższe trzy lata. 50-letni trener z Danii ma spore doświadczenie, ale z rodzimej ligi. Jako pierwszy informacje o tym trenerze przekazał na naszych łamach Piotr Koźmiński.

W duńskiej ekstraklasie udało mu się jednak zostać mistrzem kraju oraz zdobyć Puchar Danii. Ostatnio prowadził on zespół FC Midtjylland, w którym zanotował średnią punktową na poziomie 1,91 pkt./mecz. Wcześniej prowadził także zespół Randers FC oraz Hobro IK. Więcej o nowym szkoleniowcu Pogoni Szczecin przeczytasz TUTAJ.

