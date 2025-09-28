Pogoń Szczecin znalazła trenera! Ma na koncie mistrzostwo i puchar kraju! [NASZ NEWS]

Xinhua/Alamy Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Jest biały dym nad Szczecinem

Kibice Pogoni niecierpliwili się z powodu tego, że od zwolnienia Roberta Kolendowicza minęło już trochę czasu, a nowego szkoleniowca nie było na horyzoncie. Jak się jednak okazuje, czas oczekiwania dobiegł końca. Z informacji goal.pl wynika, że nowym szkoleniowcem Dumy Pomorza zostanie Duńczyk.

Jak się dowiedzieliśmy, trzyletni kontrakt z Dumą Pomorza podpisze Thomas Thomasberg, który niedawno został zwolniony z FC Midtjylland. Dodajmy, że zwolniony niespodziewanie, bo notował tam dobre wyniki…

Nowy trener jest już w Warszawie

Thomasberg trafił na naszą listę 10 trenerów, którymi powinny się zainteresować polskie kluby. Jak się okazało, taki sam pomysł miała Pogoń. Co ciekawe, cały obecny sztab ma zostać w klubie, natomiast Duńczyk pojawi się tu z dwoma asystentami.



A co do tego trenera, to jeden z duńskich dziennikarzy opisał nam go tak: – Jeśli chcesz, aby twój zespół osiągał dobre wyniki co tydzień, a nie obchodzi cię to, że to nie będzie coś a la tiki taka, to jest to trener dla ciebie. Thomasberg jest bardzo pragmatycznym szkoleniowcem, to stara szkoła, która działa, co udowodnił w FC Midtjylland prowadząc ich do mistrzostwa. W momencie, w którym go zwolniono miał na koncie serię 18 meczów bez porażki, ze średnią 2,14 punktu na mecz. Zwolniono go tylko dlatego, że klub chciał, aby drużyna prezentowała zupełnie inny styl – usłyszeliśmy w Danii.

Prowadził między innymi Adama Buksę

Thomasberg jest dziś w Warszawie i z trybun będzie oglądał poczynania przyszłych podopiecznych. A wracając jeszcze do tego szkoleniowca. Alex Haditaghi i Tan Kesler zapowiadali, że chcą wyborem trenera pokazać, że idea budowy mocnego zespołu jest aktualna i trzeba przyznać, że Thomasberg w te wypowiedzi się całkiem dobrze wpisuje. W sezonie 2023/2024 poprowadził Midtjylland do mistrzostwa Danii, a wcześniej zdobył Puchar Danii z zespołem Randers.



Thomasberg prowadził FC Midtjylland w 115 spotkaniach, a jednym z jego podopiecznych był Adam Buksa. Ma doświadczenie zarówno z pracy w lidze, jak i w europejskich pucharach.