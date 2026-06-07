Widzew może stracić ważnego zawodnika. Zainteresowanie stale rośnie

Widzew Łódź może wkrótce stanąć przed ważną decyzją kadrową. Przyszłość Macieja Kikolskiego stoi pod znakiem zapytania, a zainteresowanie bramkarzem rośnie.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Nie tylko Widzew. Maciej Kikolski przyciągnął uwagę rywali z ligi

Widzew Łódź nie tylko pracuje nad wzmocnieniami przed nowym sezonem, ale jednocześnie musi liczyć się z możliwością odejścia jednego ze swoich zawodników. Coraz więcej wskazuje na to, że najbliższe tygodnie mogą przynieść rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości Macieja Kikolskiego, który wzbudza zainteresowanie innych klubów.

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z Meczyków, młody bramkarz znalazł się na radarze kilku ekip. Wśród klubów monitorujących jego sytuację wymieniany jest między innymi Motor Lublin, który aktywnie analizuje możliwości wzmocnienia kadry przed kolejnym sezonem.

Rosnące zainteresowanie Kikolskim nie powinno dziwić. Golkiper należy do grona zawodników postrzeganych jako jedni z najbardziej perspektywicznych na swojej pozycji. Regularne występy i zdobywane doświadczenie sprawiają, że jego nazwisko coraz częściej pojawia się w transferowych spekulacjach.

Dla łódzkiego klubu sytuacja może być szczególnie istotna. Każde potencjalne odejście zawodnika z pozycji bramkarza wymaga odpowiedniego przygotowania i ewentualnego zabezpieczenia kadry. Z tego względu władze Widzewa z pewnością będą dokładnie analizować wszystkie propozycje, jeśli takie pojawią się w najbliższym czasie.

Na ten moment przyszłość bramkarza pozostaje otwarta. Jedno jest jednak pewne, Kikolski znajduje się w centrum transferowej uwagi, a kolejne tygodnie mogą przynieść ważne decyzje zarówno dla niego, jak i klubu z Łodzi.