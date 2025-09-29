Duński dziennikarz o nowym trenerze Pogoni: Thomasberga określiłbym jednym słowem

Thomas Thomasberg, zwolniony niedawno z FC Midtjylland, zostanie nowym trenerem Pogoni. Duńczyk był już na meczu z Legią, aby zobaczyć w akcji Dumę Pomorza. A jak ten ruch oceniają w Danii? Goal.pl zapytał tam o opinię na temat trenera i jego decyzji o przenosinach do Polski.

Xinhua/Alamy Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Zaskakująca decyzja FC Midtjylland

Jak informowaliśmy w niedzielne popołudnie, Pogoń Szczecin mocno zaskoczyła, ściągając na ławkę trenerską Thomasa Thomasberga, bardzo cenionego w Danii szkoleniowca. Ten ruch nie byłby możliwy, gdyby nie zaskakująca decyzja FC Midtjylland, które zwolniło tego trenera mimo dobrych rezultatów.

Na temat Thomasberga, zaraz po przekazaniu przez nas newsa, rozmawialiśmy z duńskim dziennikarzem polskiego pochodzenia, Johnym Wojciechem Kokborgiem. A dziś zamieszczamy opinię innego kolegi po fachu. Tym razem o Thomasbergu opowiedział nam Mikkel Fuhr Nielsen, kolega po fachu z tipsbladet.dk, siostrzanego portalu goal.pl.

18 meczów bez porażki i… zwolnienie

– Thomas Thomasberg to wielkie trenerskie nazwisko w Danii i to będzie bardzo ekscytujące śledzić jego pierwszą przygodę poza ojczyzną – przyznaje Mikkel Fuhr Nielsen. – Zaczynał w mniejszych klubach i wykonał naprawdę super robotę, prowadząc Hobro IK i Randers FC do o wiele lepszych rezultatów niż można się było spodziewać. Nie mówiąc już o pracy w FC Midtjylland, z którym zdobył mistrzostwo Danii, grał w europejskich pucharach, a zwolniono go niespodziewanie po serii 18 meczów bez porażki – Nielsen to kolejny dziennikarz, który podkreśla, że zwolnienie Thomasberga było w Danii szokiem.

To również kolejny żurnalista, podkreślający dominującą cechę tego trenera. – Gdybym miał wybrać jedno słowo najlepiej określające jego pracę to wybrałbym „pragmatyzm”. Lubi ustawienie 4-4-2 i zawsze tworzy solidny zespół z kilkoma indywidualnościami. Z szefami FC Midtjylland poróżnił go właśnie ten preferowany przez niego styl. Wprawdzie „dowoził” wyniki, ale w klubie uznano, że chcą innego futbolu w wykonaniu tej drużyny.

Pogoń wygrała z Al-Ahly?

Charakterologicznie nie powinno być z Thomasbergiem problemów. – Określiłbym go jako spokojną osobę, która stara się trzymać nerwy na wodzy nawet wtedy, gdy emocje są na wysokim poziomie. Będzie bardzo ciekawie śledzić jak mu idzie w Polsce. Na pewno Pogoń zyska dużo większą uwagę duńskich mediów, podobnie jak to było w przypadku Lecha po zatrudnieniu Nielsa Frederiksena – zauważa duński dziennikarz.

Pierwszą okazję do spotkania z trenerem dziennikarze będą mieli jutro, bo właśnie we wtorek Thomasberg ma być przedstawiony jako nowy trener Pogoni. A co ciekawe, ostatnie wiadomości, również te podawane przez goal.pl, odbiły się szerokim echem w… Egipcie.

Od kilku dni byli tam bowiem przekonani, że Thomasberg będzie pracował w tamtejszym gigancie, Al-Ahly. Przekazane przez nas informacje mocno zaskoczyły wielu Egipcjan, zarówno kibiców jak i dziennikarzy, bo niektórzy tamtejsi żurnaliści przekazywali, że klub doszedł do porozumienia z duńskim szkoleniowcem. Wygląda jednak na to, że Thomasberg woli zostać w Europie. Poza tym, ze Szczecina będzie miał do domu wielokrotnie bliżej niż ze stolicy Egiptu.