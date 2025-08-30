Pogoń Szczecin przejęła transferowy cel Cracovii. Jest potwierdzenie

PressFocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Oficjalnie: Rajmund Molnar w Pogoni Szczecin

Początek sezonu PKO BP Ekstraklasy nie był udany dla Pogoni Szczecin. W sześciu dotychczasowych spotkaniach klub zwyciężył zaledwie dwukrotnie. Trener Robert Kolendowicz nadal cieszy się wsparciem władz klubu. Latem do zespołu został sprowadzony Sam Greenwood z Leeds United za 2 miliony euro. Teraz media informują o zainteresowaniu klubem napastnikiem Unaim Vencedorem z Athletic Bilbao, co mogłoby być transferowym hitem.

W sobotę Pogoń oficjalnie potwierdziła kolejny transfer. Do Dumy Pomorza dołączył Rajmund Molnar. Węgierski napastnik podpisał z klubem trzyletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok. 23-latek trafił do szczecińskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego z MTK Budapeszt. Co ciekawe, w ostatnim czasie Węgier był na celowniku Cracovii.

W latach 2019–2021 Molnar rozwijał się w rezerwach i drużynach młodzieżowych Benfiki Lizbona. Po powrocie na Węgry grał w Szombathelyi Haladás, a w czerwcu 2023 roku przeszedł na wypożyczenie do MTK Budapeszt, z którym rok później podpisał kilkuletni kontrakt. W ciągu ostatnich dwóch lat w barwach stołecznego zespołu rozegrał 58 meczów i strzelił 18 gol. Obecny sezon rozpoczął znakomicie, ponieważ w 5 spotkaniach zdobył już 5 bramek.

Molnar był również etatowym młodzieżowym reprezentantem Węgier, występując w kadrach do lat 16, 17, 18 i 21. Kilka dni temu selekcjoner pierwszej reprezentacji Marco Rossi powołał go do drużyny narodowej na wrześniowe mecze eliminacji do mistrzostw świata 2026.