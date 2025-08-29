Pogoń Szczecin szykuje kolejny hit transferowy. Piłkarz prosto z La Liga

PressFocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Hiszpański pomocnik blisko Ekstraklasy. Pogoń rozmawia z piłkarzem Athletiku

Pogoń Szczecin ma spore ambicje w obecnym sezonie PKO BP Ekstraklasy, jednak po sześciu rozegranych spotkaniach plasuje się dopiero na 11. miejscu w tabeli. Mimo spekulacji dotyczących przyszłości trenera Roberta Kolendowicza, szkoleniowiec nadal cieszy się zaufaniem władz klubu.

Kilka dni temu Portowcy przeprowadzili głośny transfer, sprowadzając z Leeds United Sama Greenwooda. Za angielskiego pomocnika klub z Pomorza miał zapłacić około 2 milionów euro. Teraz Pogoń szykuje kolejny spektakularny ruch. Jak poinformował portal Weszło.com, na radarze szczecińskiego klubu znalazł się Unai Vencedor z Athletiku Bilbao. 24-letni pomocnik jest związany kontraktem z baskijskim zespołem aż do czerwca 2027 roku.

Z kolei Daniel Trzepacz ujawnił, że Pogoń osiągnęła już porozumienie z hiszpańskim klubem w sprawie transferu zawodnika. Obecnie trwają rozmowy nad warunkami indywidualnego kontraktu Hiszpana. Vencedor ma na swoim koncie 73 występy w La Liga. W reprezentacji do lat 21 uzbierał natomiast osiem spotkań.

W minionym sezonie grał w barwach Racingu Santander, gdzie był jednym z kluczowych graczy drużyny, która dotarła aż do baraży o awans do hiszpańskiej elity. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, transfer Vencedora mógłby okazać się jednym z największych w historii Pogoni i całej Ekstraklasy.