Pogoń Szczecin odsunęła gwiazdora. Thomasberg tłumaczy decyzję

10:06, 17. marca 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Canal+ Sport

Pogoń Szczecin na własnym stadionie pokonała Koronę Kielce (2:1) w Ekstraklasie. Thomas Thomasberg wyjaśnił w rozmowie z Canal+ Sport powód odsunięcia Benjamina Mendy'ego z kadry meczowej.

Thomas Thomasberg
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Benjamin Mendy ukarany, szkoleniowiec Pogoni wyjaśnił powód

Pogoń Szczecin w 25. kolejce PKO BP Ekstraklasy pokonała Koronę Kielce (2:1) po dwóch trafieniach Jose Pozo. Dzięki zwycięstwu Duma Pomorza poprawiła swoją sytuację w tabeli, wskakując na ósme miejsce i zwiększając przewagę nad strefą spadkową.

Największym zaskoczeniem dla kibiców Pogoni była nieobecność 31-letniego Benjamin Mendy w kadrze meczowej. Francuz dołączył do klubu we wrześniu i wiosną rozegrał cztery spotkania, w każdym wchodząc z ławki rezerwowych.

Po meczu trener Thomas Thomasberg został zapytany o powody odsunięcia Mendy’ego od meczu. – Mendy spóźnił się na trening. Dla mnie to normalne, że w takiej sytuacji musiał znaleźć się poza składem – stwierdził Thomasberg w „Canal+ Sport”.

Problemy 31-latka w Szczecinie zaczęły się już od początku sezonu. Francuz nie był przygotowany, że regularnie grać w Ekstraklasie. Były gwiazdor Manchesteru City w rozmowie z Piotrem Koźmińskim w Goal.pl przyznał, że liga jest fizyczna i dynamiczna. Teraz liczy teraz, że będzie mógł wrócić do składu w kolejnym starciu Pogoni, która w sobotę (21 marca) zmierzy się z Lechią w Gdańsku.

Kontrakt Mendy’ego w Dumie Pomorza obowiązuje do czerwca 2026 roku z możliwością przedłużenia. Mistrz świata dotąd rozegrał siedem spotkań w polskiej lidze.

