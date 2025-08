Pogoń Szczecin odrzuciła ofertę za gwiazdę. Piłkarz dostał propozycję życia

PressFocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Efthymios Koulouris zostanie w Szczecinie?

Pogoń Szczecin rozpoczęła sezon PKO BP Ekstraklasy ze zmiennym szczęściem. Po trzech kolejkach zespół prowadzony przez Roberta Kolendowicza zainkasował cztery punkty. W ostatnim meczu z Bruk-Bet Termaliką w Niecieczy na ławce rezerwowych niespodziewanie pozostał Efthymios Koulouris – najlepszy strzelec drużyny.

29-letni Grek wciąż prezentuje wysoką formę. W dwóch rozegranych spotkaniach nowego sezonu zdobył już trzy bramki, kontynuując strzelecką serię z ubiegłego roku. Przypomnijmy, iż w poprzednich rozgrywkach Koulouris został królem strzelców Ekstraklasy z dorobkiem 28 goli.

Przyszłość napastnika w barwach Portowców stoi pod znakiem zapytania. Jak informuje portal sportdog.gr, Koulouris otrzymał dwie bardzo atrakcyjne oferty z klubów Arabii Saudyjskiej. Pierwsza z nich przewidywała roczne wynagrodzenie w wysokości 2 milionów euro. Gdy została odrzucona, Saudyjczycy wrócili z jeszcze bardziej imponującą propozycją – 4 miliony euro za sezon gry.

Mimo ogromnych pieniędzy na stole, działacze Pogoni pozostali nieugięci. Obie oferty zostały oficjalnie odrzucone, co jasno pokazuje, że szczeciński klub zrobi wszystko, by zatrzymać swojego kluczowego zawodnika co najmniej do końca obecnych rozgrywek. Grecki snajper dołączył do Pogoni w 2023 roku z LASK Linz za blisko milion euro.