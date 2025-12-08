Lukas Podolski współwłaścicielem Górnika Zabrze

PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski został współwłaścicielem Górnika Zabrze

Lukas Podolski od 2021 roku jest piłkarzem Górnika Zabrze, ale jego rola w klubie jest zdecydowanie większa niż bycie samym zawodnikiem. W poniedziałek (8 grudnia) klub oficjalnie poinformował, że spółka LP Holding GmbH, której właścicielem jest były reprezentant Niemiec dołączyła do grona akcjonariuszy. Od teraz 40-latek posiada ok. 8,3% akcji klubu.

„LP Holding GmbH nabył od Allianz Polska Services Sp. z o.o. 104611 akcji imiennych Górnik Zabrze SA. Nabyte akcje stanowią blisko 8,3% akcji w kapitale zakładowym Klubu. Tym samym Lukas Podolski stał się drugim największym akcjonariuszem” – brzmi komunikat klubu.

Na stronie Górnika Zabrze czytamy, że cały czas trwa proces prywatyzacji klubu. Aktualnie największy pakiet akcji posiada miasto Zabrze. Fakt, że Podolski został współwłaścicielem, ma być pierwszym krokiem w kierunku przejęcia klubu.

– Górnik Zabrze to mój Klub, moje miejsce i moja piłkarska rodzina. Cieszę się, że mogę zrobić kolejny krok i formalnie współtworzyć przyszłość Górnika. Wierzę w ten projekt i wierzę w ludzi, którzy za nim stoją. Chcę, aby Klub rozwijał się na solidnych podstawach – sportowo, organizacyjnie i biznesowo – powiedział Lukas Podolski, cytowany przez klubowe media.

Podolski oprócz roli współwłaściciela wciąż pozostaje piłkarzem Górnika. Łącznie od momentu dołączenia do zespołu wystąpił w 128 meczach, w których zdobył 25 goli i zanotował 22 asysty. Jego umowa wygasa wraz z zakończeniem sezonu.