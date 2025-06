Piast Gliwice pożegnał się z dwoma piłkarzami. Oficjalnie

Piast Gliwice właśnie oficjalnie ogłosił, że wraz z końcem sezonu z klubu odchodzi Thierry Gale oraz Miguel Nobrega. Obaj wracają do swoich macierzystych klubów, z których byli wypożyczeni na Górny Śląsk.

Robert Skalski / Alamy S Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Piast żegna się z dwoma wypożyczonymi piłkarzami

Piast Gliwice w minionym sezonie zaprezentował się z dość dobrej strony. Ekipa Aleksandara Vukovica zakończyła kampanię 2024/25 na 10. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy, co wydaje się jest dość adekwatnym miejscem. Niemniej przez moment wydawało się, że zespół z Górnego Śląska stać na coś więcej w tym sezonie. Finalnie jednak sezon należy uznać za przyzwoity, ale i tak w klubie doszło do wielu zmian.

Przede wszystkim postawiono na nową osobę na pozycji trenera, został nim Max Molder. Poza tym z zespołem pożegnało się do tej pory ponad dziesięciu piłkarzy, a Piast właśnie poinformował o kolejnych dwóch twarzach, które kończą swoją przygodę w zespole. Chodzi o Thierry’ego Gale’a oraz Miguela Nobrega. Obaj piłkarze byli wypożyczeni do Piasta z innych ekip i powrócili do swoich macierzystych ekip; odpowiednio Austrii Wiedeń oraz Rio Ave.

Miguel Nobrega dla klubu z Gliwic w minionej kampanii rozegrał w sumie pięć spotkań. Środkowy obrońca zakończył rozgrywki bez gola oraz asysty. Z kolei Thierry Gale dla Piasta wystąpił łącznie w 11 spotkaniach i zdobył w nich jednego gola oraz zanotował jedną asystę.

Zobacz także: Legia znalazła nowego napastnika. To reprezentant Rumunii