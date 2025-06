Legia znalazła nowego napastnika. To reprezentant Rumunii

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Rumuński napastnik dołączy do Legii Warszawa?!

Legia Warszawa do tej pory tego lata jest raczej pasywna na rynku transferowym. Do zespołu wielokrotnego mistrza Polski dołączył tylko Petar Stojanovic, a więc 66-krotny reprezentant Słowenii. Sprowadzenie prawego obrońcy to jednak zbyt mało, aby zespół ze stolicy mógł myśleć poważnie o walce o najważniejsze trofea w zbliżającej się kampanii.

Z tego powodu nadal trwają poszukiwania graczy na kilka najbardziej kluczowych pozycji. Przede wszystkim priorytetem Legii Warszawa jest nowy napastnik. I tu być może pojawił się dobry, ciekawy kandydat. Według informacji przekazanych przez serwis „prosport.ro”, Legii został zaproponowany niejaki Denis Dragus z Trabzonsporu. 25-letni napastnik miał być sporym wzmocnieniem tureckiego klubu, ale okazał się niewypałem i teraz może zmienić barwy.

Denis Dragus w minionym sezonie rozegrał w sumie 26 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Trabzonspor zapłacił za niego 1,7 miliona euro. W przeszłości 25-krotny reprezentant Rumunii grał m.in. w swoim rodzimym kraju, Crotone i Genoi oraz w Standardzie Liege. Na koncie ma 55 spotkań w lidze belgijskiej oraz 11 goli. Dziewięć razy wystąpił także w Serie A.

