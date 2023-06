IMAGO/Adam Starszynski / PressFocus/NEWSPIX Na zdjęciu: Dawid Abramowicz

Dawid Abramowicz uważa, że mógłby zakręcić się przy reprezentacji Polski

Lewy obrońca jest zdania, że dałby radę skorzystać z deficytów, które mamy na tej pozycji

32-latek w swojej karierze rozegrał 77 spotkań na poziomie Ekstraklasy

Abramowicz w reprezentacji?

Dawid Abramowicz, to bez wątpienia jeden z filarów gry Radomiaka Radom. Obrońca jest bardzo istotą postacią zespołu od kilku sezonów, niezależnie, kto jest aktualnie szkoleniowcem. Teraz piłkarz w rozmowie z “TVP Sport” zdradza, że jego zdaniem mógłby przydać się reprezentacji Polski.

– Patrząc na deficyt, jaki mamy na mojej pozycji, myślę i chciałbym głęboko w to wierzyć, o czym niestety już się nigdy nie przekonamy, że – mówiąc kolokwialnie – zakręciłbym się przy reprezentacji. Taka sytuacja już mnie nie spotka. Chyba, że w kolejnym żywocie! Chociaż ja nie rozpaczam, nie dywaguję, jestem szczęśliwy z tego, co mam – mówi w rozmowie z “TVP Sport” Dawid Abramowicz z Radomiaka Radom.

– Kiedyś czytałem taki dokument na temat przygotowania fizycznego zawodników, gdzie stwierdzono, że po 27. roku życia nie można już wnieść na wyższym poziom swojej wytrzymałości, szybkości, a patrząc na suche liczby, to one w moim przypadku z roku na rok są coraz lepsze. Organizm coraz lepiej się adaptuje. Lepiej znosi obciążenia. Tak samo szybko regeneruje się po treningu. Jest to pokłosie tego, jak funkcjonowałem do tej pory, jak wierny byłem swoim nawykom, których owoce zbieram teraz – dodał obrońca na temat swojej aktualnej formy.

