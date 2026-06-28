Manchester United dostał odpowiedź. Musi pobić rekord transferowy

11:52, 28. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Defensa Central

Manchester United jest zainteresowany pozyskaniem Aureliena Tchouameniego. W przypadku transferu gwiazdy Realu Madryt musiałby jednak pobić swój własny rekord - informuje "Defensa Central".

Michael Carrick
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Tchouameni trafi na Old Trafford? Trzeba wyłożyć wielką kwotę

Manchester United tego lata skupia się na przebudowie środka pola. Wkrótce ma nastąpić oficjalne potwierdzenie transferu Edersona, który do tej pory występował dla Atalanty Bergamo. Na tym nie koniec, bowiem po odejściu Casemiro Czerwone Diabły planują w sumie nawet trzy ruchy do drugiej linii. Łączeni z grą na Old Trafford są między innymi Mateus Fernandes z West Hamu United, Carlos Baleba z Brighton czy Adam Wharton z Crystal Palace. Trudno przewidzieć, który z nich ostatecznie wzmocni giganta.

W kontekście transferu do Manchesteru United wymieniane jest ponadto nazwisko Aureliena Tchouameniego. Po zatrudnieniu Jose Mourinho jego sytuacja na Santiago Bernabeu może się nieco zmienić – trener woli postawić na innych zawodników, a do tego oczekuje transferu jeszcze jednego pomocnika. W obliczu takich roszad Francuz mógłby zdecydować się na zmianę otoczenia, a naturalnym kierunkiem zdaje się być Premier League.

Na przeszkodzie stoi natomiast kwota potencjalnego transferu. „Defensa Central” ujawnia, że Real Madryt zgodzi się na sprzedaż Tchouameniego jedynie w przypadku oferty na poziomie 120 milionów euro. Dla Manchesteru United byłby to wówczas rekordowy zakup, a takowego woli uniknąć.

Być może temat stanie się realny, jeśli Tchouameni faktycznie postanowi opuścić stolicę Hiszpanii. Na dzisiaj Manchesterowi United bliżej do innych nazwisk.

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