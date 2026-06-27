Radomiak Radom potwierdził transfer. To nowy gracz do ofensywy

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Radomiak ma nowego skrzydłowego

Radomiak Radom ma przed sobą kolejny trudny sezon, a przynajmniej obecnie wszystko na to wskazuje. Zieloni muszą bowiem wzmocnić kadrę, jeśli mają zamiar powalczyć o coś więcej, niż spokojne utrzymanie. To ma także zapewnić Tomasz Kaczmarek, a więc były trener m.in. Lechii Gdańsk, który ostatnio swoją karierę prowadził w Holandii.

Najważniejsze jednak będą transfery. Jednym z nich jest właśnie pozyskany nowy skrzydłowy, który ma stać się liderem ofensywny Radomiaka. Klub oficjalnie potwierdził, że na zasadzie transferu definitywnego do zespołu dołączył Emanuel Fernando Candimba Gonçalves, który występuje pod pseudonimem Manu. Angolczyk, który ostatnio grał dla CF Estrela Amadora, podpisał umowę do 30 czerwca 2029 roku.

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Manu w minionym sezonie rozegrał w sumie 24 mecze, w których zdobył trzy gole oraz zanotował trzy asysty. Poza tym 20-letni skrzydłowy na koncie ma występy w reprezentacji swojego kraju, dla której w pięciu występach trafił raz do siatki rywali.

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