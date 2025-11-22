Nowe informacje ws. Kamila Glika. Chodzi o powrót po kontuzji

Kamil Glik jest coraz bliżej powrotu do gry w barwach Cracovii. Trener Pasów na konferencji prasowej przyznał, że były reprezentant Polski powoli wraca do treningów z zespołem.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kamil Glik

Kamil Glik coraz bliżej powrotu do gry

Cracovia w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć trzeba przyznać, że ostatnie kilka kolejek jest dla ekipy Pasów z całą pewnością sporym rozczarowaniem. Początek tej kampanii był bowiem wręcz znakomity i zespół spod Wawelu mógł liczyć na to, że zakwalifikuje się do eliminacji europejskich pucharów. Taki jest zresztą cel postawiony przed trenerem Luką Elsnerem. Teraz wiadomo jednak, że nie będzie to takie proste, jak wydawałoby się jeszcze kilka miesięcy temu.

Niemniej Pasy nadal są jedną z czołowych ekip w tabeli PKO Ekstraklasy i po dotychczasowych meczach mają na koncie 22 punkty, co przekłada się na 6. miejsce w ligowej stawce. Z pewnością jednak zespołowi pomoże powrót jednego z liderów, a więc Kamila Glika. Były reprezentant Polski jest bowiem coraz bliżej powrotu na murawę, a jak przekazał trener Luka Elsner na konferencji prasowej, defensor powoli wraca do treningów z zespołem.

Kamil Glik łącznie dla Cracovii do tej pory uzbierał 23 występy, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Na czas jego pobytu w Krakowie przypada jednak sporo urazów, która powodują, że opuścił już wiele spotkań. Kontrakt 103-krotnego reprezentanta Polski wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

