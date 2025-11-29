Nieuznany gol i niewykorzystany karny. Jeden gol zdecydował w meczu Korony z Cracovią [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce

Cracovia wygrywa 1:0 z Koroną

Jednym z sobotnich spotkań w PKO Ekstraklasy była rywalizacja, która odbywała się w Kielcach, gdzie miejscowa Korona podejmowała zespół Cracovii. Trudno było wskazać przed pierwszym gwizdkiem sędziego faworyta tej rywalizacji, bowiem obie ekipy w ostatnim czasie nie są już w tak dobrej formie, jak na początku sezonu. Niemniej w nieco lepszej pozycji byli gospodarze, którzy ostatnio pokonali Widzew Łódź.

Spotkanie w pierwszej połowie mogło przybrać zupełnie inny wynik, bowiem dwie absolutnie bardzo dobre sytuacje do wyjścia na prowadzenie mieli piłkarze jednej, jak i drugiej drużyny. Najpierw do siatki trafił bowiem Mikkel Maigaard, Duńczyk z Cracovii jednak nie mógł cieszyć się z gola zbyt długo, gdyż po analizie VAR sędziowie odgwizdali spalonego. Tuż przed końcem pierwszej części gry wydawało się, że na prowadzenie wyjdą piłkarze Korony, gdyż przed szansą z jedenastego metra stanął Antonin. Napastnik gospodarzy jednak fatalnie uderzył i pewnie piłkę złapał Sebastian Madejski.

Kosztowna zabawa Korony pod własnym polem karnym 🫣



Cracovia prowadzi w Kielcach! ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cUAHv pic.twitter.com/N6B0pJ2GzB — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 29, 2025

Druga odsłona gry była dość wyrównana pod względem statystyk, ale to Pasy dość szybko, bo już w 55. minucie meczu wyszły na prowadzenie. Wielki błąd w rozegraniu piłki spod własnej bramki popełnili bowiem piłkarze Korony, a piłkę do siatki skierował Ajdin Hasic. W ostatnich minutach rywalizacji świetną okazję do doprowadzenia do remisu mieli gospodarze, ale w bramce dobrze tego dnia dysponowany był Sebastian Madejski.

