Papszun w Legii?! Kacper Tobiasz jasno skomentował

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Zespół Legii czeka na nowego trenera

Legia Warszawa już od miesiąca szuka nowego trenera, a jak wszystko na to wskazuje, końca nie widać, a przynajmniej trudno powiedzieć, że będzie miał on miejsce w najbliższych dniach. Od jakiegoś czasu mówi się bowiem o intensywnych negocjacjach pomiędzy stołecznym klubem, a Rakowem Częstochowa. Jedyną kwestią, która stoi na przeszkodzie jest najpewniej kwota wykupu szkoleniowca, bowiem on sam przyznał otwarcie, że chce trafić do Legii Warszawa.

Jeśli jednak Wojskowi zdecydują się wykupić Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa, to z pewnością przed szkoleniowcem mnóstwo pracy, gdyż obecna sytuacja Legii jest bardzo słaba i to na wszystkich frontach. Część informacji przekonuje, że trener najwcześniej może trafić do stolicy po rundzie jesiennej. Ciekawy głos nt. szkoleniowca zabrał jednak Kacper Tobiasz, a więc podstawowy bramkarz zespołu z Łazienkowskiej.

– Na ten moment naszym trenerem jest Inaki Astiz. Wiem tyle, co się dzieje w mediach. Mam jednak nadzieję, że ta sytuacja zakończy się jak najszybciej i to z pozytywnym skutkiem, tak, abyśmy nie musieli się po prostu zamartwiać, żebyśmy mogli się skupić w stu procentach na tym, aby pracować i wychodzić na boisko z uśmiechem, tak, aby tę radość odzyskać. Na ten moment staramy się pomóc trenerom. Wiemy, że nie wygląda to najlepiej, ale nikt nie będzie się załamywał, ani uciekał od odpowiedzialności – powiedział Kacper Tobiasz cytowany przez „Meczyki.pl” podczas eventu organizowanego przez firmę „Decathlon”.

