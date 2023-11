IMAGO / Newspix/ Piotr Kucza Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik

Bartłomiej Wdowik w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy zdobył już cztery bramki z rzutów wolnych

Zawodnik Jagiellonii został doceniony przez… Alessandro Del Piero

Legenda włoskiej piłki pochwaliła technikę 23-latka, który niedawno zadebiutował w polskiej kadrze

Bartłomiej Wdowik pochwalony przez Alessandro Del Piero. “Jestem pod wrażeniem”

Alessandro Del Piero to jeden z tych piłkarzy, których nikomu nie trzeba przedstawiać. Z mistrzem świata z 2006 roku rozmawiał Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl. Legenda włoskiej piłki i Juventusu, co zostało przypomniane na początku wywiadu, zdobyła 52 bramki z rzutów wolnych, a 22 z nich padły w Serie A. Jak 49-latek opisał swoją technikę wykonywania stałych fragmentów gry?

– Najpierw byłem w stanie strzelić z dosyć bliska, później również z daleka, choćby z 30-35 metrów. Musisz to trenować i czuć tę chwilę, czuć jak to w danym momencie uderzyć. Oczywiście im więcej umiejętności i rozwiązań, tym lepiej.

Alessandro Del Piero 🇮🇹

Bardzo pozytywny człowiek. Ciekawie porozmawiane dla @Meczykipl 🎥 pic.twitter.com/WBM2DSnBdi — Samuel Szczygielski (@SamSzczygielski) November 18, 2023

Samuel Szczygielski wspomniał Del Piero o Bartłomieju Wdowiku, który imponuje skutecznością uderzeń ze stojącej piłki w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Zawodnik Jagiellonii, który w meczu z Łotwą zadebiutował w reprezentacji Polski, ma już na koncie cztery gole.

– Tylko w tym sezonie? To niesamowite – zwrócił uwagę legendarny piłkarzy, gdy dziennikarz zaznaczył, że to wyłącznie liczby 23-latka w trwających rozgrywkach. – To bardzo wyjątkowe, bo uderzał z daleka. Bardzo dobra lewa noga, bo przecież uderza w stronę bramkarza. Jest w stanie trafić w oba rogi, to świetna umiejętność. Jestem pod wrażeniem, ma naprawdę dobrą technikę. Potrafi przymierzyć mocno, ale także i technicznie. Nie sądzę, że we Woszech mamy kogoś takiego, kto wykorzystałby cztery rzuty wolne. To coś, czego w Serie A brakuje.

