Lech Poznań zagra z Cracovią w niedzielnym meczu 30. kolejki PKO Ekstraklasy. Spotkanie to ma ogromne znaczenie dla kształtu ligowej tabeli. Sprawdź gdzie oglądać mecz Lech - Cracovia w TV i online.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech – Cracovia, gdzie oglądać?

W niedzielne popołudnie w Poznaniu rozegrane zostanie spotkanie, którego wynik będzie miał duże znaczenie zarówno dla walki o mistrzostwo Polski, jak i walki o pozostanie w Ekstraklasie. Lech Poznań przed własną publicznością podejmował będzie Cracovię. Kolejorz stoi przed szansą zmniejszenia do zaledwie dwóch punktów straty do prowadzącej w tabeli Jagiellonii Białystok. Potrzebuje do tego trzech punktów w starciu z Pasami.

Cracovia punktów potrzebuje z kolei do walki o utrzymanie, bowiem do meczu z Lechem przystąpi plasując się tuż nad strefą spadkową. Nad znajdującą się w niej Koroną Kielce Pasy mają tylko dwa punkty przewagi. Faworytem do zwycięstwa są jednak gospodarze. Sprawdź typy na mecz Lech – Cracovia.

Lech – Cracovia, transmisja w TV

Spotkanie 30. kolejki PKO Ekstraklasy rozegrane zostanie w niedzielę (28 kwietnia) o godzinie 17:30. Transmisja meczu Lech – Cracovia dostępna będzie na kanałach TVP Sport, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Na antenie TVP mecz skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński, natomiast na antenach CANAL+ komentarz zapewnią Adam Marchliński i Adam Szała.

Lech – Cracovia, transmisja online

Ten, ale również wszystkie pozostałe mecze Ekstraklasy, możesz oglądać za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Przez pierwsze trzy miesiące możesz korzystać z pakietu CANAL+ w obniżonej cenie – 39 zł miesięcznie. Z pormocji można skorzystać rejestrując się za pośrednictwem naszej strony.

Lech – Cracovia, kto wygra?

Lech – Cracovia, kursy bukmacherskie

Faworytem tego meczu jest oczywiście Lech Poznań, który ma po swojej stronie zdecydowanie więcej atutów. Biorą to również pod uwagę bukmacherzy, bowiem kursy na wygraną Kolejorza oscylują w okolicy 1.90.

Lech Poznań Cracovia 1.91 3.70 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 kwietnia 2024 11:57 .

