Nie żyje Manu. Były piłkarz Legii Warszawa miał 43 lata

Tragiczne informacje dotarty w niedzielę nad ranem do Polski. O Jogo poinformowało o śmierci byłego piłkarza Legii Warszawa. Manu zmarł w wieku 43 lat w wypadku samochodowym.

Cosmin Iftode / Alamy Na zdjęciu: Manu

Nie żyje Manu. W latach 2010-2012 był piłkarzem Legii Warszawa

W niedzielę (12 lipca) z Portugalii dotarły do nas bardzo smutne informacje. Piłkarski świat pogrążył się w żałobie, ponieważ w tragicznym wypadku w nocy z soboty na niedzielę zginął Manu. Polscy kibice mogą kojarzyć go z gry w Ekstraklasie. W latach 2010-2012 był związany z Legią Warszawa. O śmiercie piłkarza poinformował serwis Diario de Transferencias oraz O Jogo.

– Manu zmarł w wieku 43 lat w wyniku wypadku samochodowego. W trakcie swojej kariery piłkarskiej reprezentował barwy Benfiki, FC Alverca, C.F. Estrela da Amadora, C.S. Maritimo, Vitoria FC, Lourinhanense, SL Cartaxo, Vilafranquense, AEK Ateny, Legia Warszawa, Beijing, Ermis Aradippou, Pafos FC, Modena FC oraz Carpenedolo – poinformował serwis Diario de Transferencias.

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Manu grał na pozycji skrzydłowego. W barwach Legii Warszawa wystąpił w 46 meczach, w których strzelił 5 goli i zanotował 8 asyst. W tym czasie dwukrotnie wygrał Puchar Polski. Na swoim koncie ma także kilkanaście spotkań w barwach Benfiki czy AEK-u Ateny. Piłkarską karierę zakończył w 2019 roku jako zawodnik Vilafranquense.