Nenad Bjelica zaproponowany polskiemu klubowi. Klub szuka trenera za granicą

Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Nenad Bjelica

Pogoń szuka trenera. Nenad Bjelica zaoferowany

Pogoń Szczecin nie zaliczyła udanego startu w PKO BP Ekstraklasie. Obecnie zajmuje dopiero 9. miejsce w tabeli, mając na koncie 10 punktów. Władze klubu zdecydowały się na zwolnienie Roberta Kolendowicza, którego tymczasowo zastąpił jego asystent – Tomasz Grzegorczyk. We wtorek Portowcy dokonali głośnego transferu, sprowadzając Benjamina Mendy’ego. To były zawodnik Manchesteru City i mistrz świata z reprezentacją Francji.

Okazuje się, że Pogoni został zaoferowany chorwacki szkoleniowiec Nenad Bjelica. Jak ujawnił Mateusz Borek w „Kanale Sportowym”, władze klubu od razu odrzuciły jego kandydaturę i temat powrotu Bjelicy do polskiej Ekstraklasy w kontekście Pogoni nie istnieje.

Bjelica pracował ostatnio w Dinamie Zagrzeb, z którym występował w Lidze Mistrzów, ale został zwolniony po zaledwie 15 meczach. W latach 2016–2018 prowadził Lecha Poznań, a wcześniej pracował m.in. w Trabzonsporze i Unionie Berlin. Latem tego roku pojawiały się spekulacje dotyczące jego objęcia reprezentacji Polski po zwolnieniu Michała Probierza.

Wszystko wskazuje na to, że nowym trenerem Pogoni nie będzie Polak. Co ciekawe, faworytem do objęcia szczecińskiej drużyny jest Philippe Clement. Belg w przeszłości prowadził m.in. Monaco, Rangers i Club Brugge. Portowcy już w najbliższą niedzielę (21 września) podejmą Lechię Gdańsk w ramach 9. kolejki Ekstraklasy.